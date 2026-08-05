Natación
El Club Natación Montoro celebra 25 años con una nueva edición del trofeo veraniego
El CN Baena se impone en el Trofeo Ciudad de Montoro, una cita que convoca a seis clubes cordobeses y sirve para conmemorar el cuarto de siglo de la entidad anfitriona
El Club Natación Montoro celebró su 25º aniversario con una nueva edición del Trofeo Ciudad de Montoro, una de las citas habituales del calendario acuático estival en la provincia de Córdoba. La competición volvió a servir como cierre de temporada y como jornada de convivencia entre clubes, aunque en esta ocasión adquirió una relevancia especial al coincidir con el cuarto de siglo de la entidad montoreña, consolidada como uno de los referentes provinciales de la natación. Entre los participantes se encontraron Pedro Serrano y Juan José Castillo, dos nadadores destacados del CN Natación Córdoba.
Seis clubes cordobeses en la cita
La organización contó con la colaboración de la junta directiva del club, encabezada por su presidenta, Ana Belén Miranda, y su entrenador, Juan Carlos Molina. También participaron en la preparación del evento la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, y la concejala de Deportes, Rosa María Muñoz de León, junto a la Federación Andaluza de Natación, representada por su delegado provincial, Pedro Soriano.
El trofeo reunió a seis clubes de la provincia: CN Baena, CN Montoro, Natación Córdoba, CN Doña Mencía, CN Villafranca de Córdoba y CN El Carpio. Estas entidades son habituales en el circuito de verano promovido por la Federación Andaluza de Natación y en otros torneos locales celebrados en Córdoba y Jaén.
El CN Baena se lleva la victoria
En el apartado deportivo, el CN Baena consiguió el primer puesto de la clasificación general. El club anfitrión, el CN Montoro, terminó en segunda posición, mientras que Natación Córdoba completó el podio. El resultado permitió al conjunto local celebrar su aniversario con una destacada actuación ante su afición y dentro de una competición marcada por la convivencia entre los participantes.
Presencia de destacados nadadores cordobeses
La prueba contó también con varios nadadores de referencia dentro de la provincia. Entre ellos estuvieron Francisco Santano, del CN Baena, y Alba Acevedo, del CN Montoro, participantes en campeonatos nacionales y autonómicos, respectivamente, dentro de la categoría júnior.
También acudió Juan José Castillo, de Natación Córdoba y reciente campeón de Andalucía júnior de 2008 en los 200 metros espalda. La representación de Natación Córdoba se completó con David Camino, finalista B en el último Campeonato de Andalucía absoluto, y Pedro Serrano, campeón del mundo máster.
El Trofeo Ciudad de Montoro puso así el broche a la temporada y permitió al club anfitrión conmemorar sus 25 años de trayectoria junto a buena parte de la natación provincial.
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