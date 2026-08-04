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UN AÑO FUERA

Ter Stegen cierra su cesión con el Ajax

El arquero alemán vuelve a salir cedido debido a la enorme competencia en la portería del Barcelona con Joan García y Szczesny

Ter Stegen posa con la camiseta de portero del Ajax.

Ter Stegen posa con la camiseta de portero del Ajax. / AJAX

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Joan Domenech

Barcelona

Marc-André ter Stegen ha cerrado finalmente su cesión por una temporada con el Ajax. El capitán del Barça abandonó la concentración azulgrana en Birmingham el pasado viernes rumbo a Amsterdam para culminar los últimos trámites, entre ellos la revisión médica. El portero alemán viajó en cuanto se había arreglado las últimas diferencias fiscales sobre el pago de su ficha y ste martes se ha procedido al anuncio oficial con las fortografías de rigor.

El Barça se hará cargo del 90% de los emolumentos de Ter Stegen, un porcentaje que podria reducirse cuantos más partidos juegue Ter Stegen con el Ajax. La salvedad sobre su rendimiento viene dada por las lesiones que ha sufrido el meta en los últimos meses, primero con el Barça -fue operado de la espalda el pasado verano- y luego durante su cesión del último semestre con el Girona. Sólo pudo disputar dos partidos antes de pasar nuevamente por el quirófano por una rotura en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda.

Ter Stegen y Adeyemi, los dos alemanes, en uno de los últimos entrenamientos compartidos en el stage del Barça en Birmingham.

Ter Stegen y Adeyemi, los dos alemanes, en uno de los últimos entrenamientos compartidos en el stage del Barça en Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Recuperado del todo

Pero Ter Stegen, de 34 años, está plenamente recuperado. Además de entrenar con normalidad desde el primer día de la pretemporada, jugó la segunda parte del primer ensayo frente al Europa. La cesión a otro club, sin embargo, estaba planificada. El panorama deportivo no ha cambiado: Joan Garcia sigue siendo el número uno a ojos de Hansi Flick y Wojciech Szczesny renovó su contrato por una temporada. Ni Ter Stegen ni el Barça contemplaban su rol como segundo o tercer portero, con el agravante de la altísima ficha que percibe y cuyo pago el club intenta esquivar.

El potencial económico del Ajax impide que el club holandés asuma un porcentaje mayor del salario, a pesar del alto interés de Míchel Sánchez, su nuevo entrenador y máximo avalista para su incorporación después de haberle conocido en el Girona y apenas pudiera utilizarle. El director deportivo de la entidad neerlandesa es Jordi Cruyff, a quien conoció en el Barça.

Presentación en Montilivi de Ter Stegen tras fichar por el Girona.

Presentación en Montilivi de Ter Stegen tras fichar por el Girona. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Las largas negociaciones que han demorado el acuerdo residieron primero en el porcentaje de la ficha que asumía cada club y, posteriormente, en la asunción de las diferencias fiscales que existen entre ambos países. Ter Stegen tomó un vuelo privado en Birmingham sin el acuerdo cerrado, pero tan encarrilado que a su llegada a Amsterdam lo firmó.

El Ajax disputa este jueves la tercera eliminatoria de la Conference League frente al Shelbourne de Irlanda en el Johan Cruyfff Arena. El equipo de Míchel superó en la anterior al Vojvodina Novi Sad de Serbia por un doble 4-1. De superarla, el Ajax sabe que se edirá en la siguiente al vencedor del FC Noah de Armenia y el FC Sion de Suiza.

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Fuente: El Periódico

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