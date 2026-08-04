Alba Cerrato da un salto en su carrera al fichar por la Fiorentina de la Serie A

La futbolista cordobesa Alba Cerrato ha dado el paso más importante de su todavía corta carrera al firmar por la Fiorentina, uno de los grandes referentes del fútbol femenino en Italia. La jugadora de 19 años ha llegado al conjunto florentino después de finalizar el contrato que le ligaba al Sevilla FC, club en el que ha desarrollado prácticamente toda su formación.

Cerrato se ha incorporado apenas unas semanas después de proclamarse campeona de Europa con la selección española sub-19. Su rendimiento tanto en las categorías nacionales como en el fútbol de clubes había despertado el interés de varios equipos de primer nivel, aunque finalmente se ha decantado por la propuesta del equipo italiano.

La Fiorentina es uno de los cuatro mejores equipos de la Serie A de fútbol femenino. Por tanto, jugará en un equipo que luchará por todos los títulos nacionales en la campaña 2026-27 y por una plaza en la Champions de cara al curso liguero siguiente.

Tres temporadas en la élite con el Sevilla

La cordobesa llevaba tres campañas formando parte de la primera plantilla del Sevilla FC. Durante ese periodo fue ganando protagonismo y acumulando experiencia en la máxima categoría del fútbol español.

En la pasada Liga marcó dos goles, unas cifras que acompañaron a su crecimiento dentro de un equipo en el que pasó de ser una jugadora de proyección a competir de manera habitual con futbolistas plenamente consolidadas. Su marcha pone fin a una larga etapa en el club sevillista, que ha sido clave en su evolución deportiva desde las categorías inferiores hasta la Primera División.

Alba Cerrato, durante el pasado Europeo. / UEFA

Una trayectoria brillante con España

El crecimiento de Alba Cerrato también ha tenido un reflejo constante en las selecciones nacionales de formación. La futbolista cordobesa lleva cuatro temporadas siendo una habitual en los combinados españoles.

Su palmarés internacional incluye tres medallas de oro y una de plata en Campeonatos de Europa sub-17 y sub-19, además de una plata mundial. El último gran éxito llegó hace menos de un mes, cuando se proclamó campeona de Europa sub-19 con España. Ese título confirmó su progresión y reforzó su condición de una de las futbolistas jóvenes con mayor proyección del país.

El reto de ganarse un sitio en la Fiorentina

El fichaje por la Fiorentina supone un salto considerable en el nivel de exigencia. Cerrato deberá competir por un puesto en una plantilla diseñada para luchar por todos los títulos nacionales de Italia.

La cordobesa se encontrará con una competencia muy elevada en todas las posiciones. Su juventud, experiencia acumulada en Primera División y trayectoria internacional son sus principales argumentos para hacerse un espacio dentro del proyecto.

Más allá de los minutos que pueda tener desde el inicio, su incorporación a la Fiorentina representa una oportunidad para continuar su desarrollo en un entorno de máxima exigencia.

Alba Cerrato inicia así una nueva etapa después de crecer en el Sevilla y consolidarse en las selecciones inferiores de España. El desafío será ahora trasladar todo ese potencial a uno de los equipos más poderosos del fútbol europeo.