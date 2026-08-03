Ciclismo
Tadej Pogačar regresa a la Vuelta de España siete años después
El reciente campeón del Tour de Francia se ha mostrado emocionado con su vuelta a la competición
EFE
El equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes el regreso del esloveno Tadej Pogačar, reciente campeón del Tour de Francia y su corredor insignia, siete años después de su última participación a la Vuelta de España.
El flamante pentacampeón del Tour será el hombre a batir en La Vuelta, la única gran rondaque le falta en su dilatado palmarés, una prueba que en la que no participaba desde su debut en 2019, cuando concluyó en tercera posición y consiguió tres victorias de etapa.
El esloveno encabezará una alineación "equilibrada y experimentada", con la que el equipo emiratí busca consolidar los éxitos del Tour de Francia. Junto a él, correrán sus compañeros João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira.
La 81.ª edición de La Vuelta arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco antes de atravesar Francia y Andorra rumbo a España, donde concluirá el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.
Se prevé que el recorrido sea uno de los más duros de los últimos años, con siete finales en alto, dos contrarrelojes individuales y 3.275 kilómetros de competición antes de alcanzar la etapa final en la ciudad nazarí.
Junto a Pogačar, el joven español Pablo Torres debutará en una Gran Vuelta tras una sólida campaña en 2026 en un equipo que estará dirigido por los directores deportivos Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil.
“Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver”, afirmó Pogačar.
“La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados”, concluyó el campeón esloveno.
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