El Rayo abre por fin Vallecas: la Comunidad inspeccionará este martes el estadio tras semanas de bloqueo

"Mañana el club se ha comprometido a abrir el estadio", ha informado el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, al término de la reunión mantenida este lunes con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, para tratar de resolver situación entorno al Estadio de Vallecas, bloqueado por el club desde la semana pasada.

Según ha trasladado el consejero, este martes los técnicos regionales podrán por fin acceder a las instalaciones para comprobar el alcance de las deficiencias de seguridad detectadas en la auditoría encargada por la Comunidad en el marco del proyecto de renovación del recinto.

"No se trata de que mañana se abran las puertas del estadio, se trata de que las puertas estén abiertas a su legítimo titular, que es la Comunidad de Madrid", ha subrayado De Paco, quien ha reclamado al club que abandone su actitud de "atrincheramiento" y mantenga una colaboración permanente durante todo el proceso.

La inspección permitirá revisar sobre el terreno los parámetros señalados en el informe y elaborar posteriormente un nuevo dictamen técnico. El consejero ha aclarado que la actuación prevista no supone todavía el inicio automático de las reformas, sino el primer paso para determinar qué deficiencias continúan existiendo y qué intervenciones serán necesarias.

Compromiso para entregar la documentación

Además de la apertura del estadio, condición indispensable para el buen término del encuentro, el Rayo también se ha comprometido a aportar la documentación necesaria para acreditar que ha cumplido sus obligaciones de conservación y mantenimiento, algo que la Comunidad asegura que todavía no ha sucedido.

"Esto no es un enfrentamiento entre el club y la Comunidad de Madrid, sino una reclamación de responsabilidad desde la Administración", ha señalado De Paco, quien ha acusado a la directiva de haber retrasado durante casi dos meses las actuaciones al no contestar a los requerimientos administrativos, obligando al Ejecutivo autonómico a cerrar el estadio y extinguir la concesión.

En este sentido, el principio de entendimiento alcanzado este lunes no supone la retirada del procedimiento administrativo abierto contra el club. De Paco ha explicado que existen tres vías diferentes que avanzarán de forma paralela: la recuperación de la confianza y la coordinación entre las partes, las comprobaciones técnicas y el procedimiento jurídico-administrativo.

"Ninguna de ellas se interrumpe", ha advertido. Por tanto, el expediente para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas continuará siguiendo sus plazos, aunque la Comunidad y el club comiencen ahora a colaborar para solucionar los problemas detectados. "Ha llegado el momento de solucionar y de que el Rayo abandone esa actitud dilatoria y de dar la espalda al problema", ha subrayado.

El primer partido en Vallecas, "muy difícil"

Pese al desbloqueo, la Comunidad de Madrid considera complicado que el Rayo pueda disputar en su estadio el primer partido de la competición. De Paco ha señalado que lo normal será que el encuentro tenga que celebrarse fuera de Vallecas si la inspección confirma alguno de los parámetros negativos de la auditoría.

"Lo veo muy difícil, sinceramente", ha reconocido el consejero, aunque ha asegurado que la Administración seguirá trabajando para acelerar las actuaciones y reducir al mínimo los perjuicios deportivos, económicos y sociales.

La Comunidad ha pedido al club que reactive la posibilidad de disputar ese encuentro en Leganés y ha ofrecido incluso apoyo económico para que, si el Estadio de Vallecas no puede utilizarse, el equipo juegue al menos dentro de la región. El objetivo, ha insistido De Paco, es que el Rayo "vuelva a casa lo antes posible", pero siempre a un recinto que garantice la seguridad de los aficionados, los trabajadores y los jugadores.

Críticas por el trato a la afición

Durante su comparecencia, el consejero también ha acusado a la dirección del Rayo de haber faltado al respeto a la institución, a los futbolistas y a los seguidores, especialmente en un momento de incertidumbre por la campaña de abonados y por la participación del equipo en competiciones nacionales y europeas.

De Paco ha señalado que el club no solo tiene una responsabilidad jurídica como concesionario, sino también una responsabilidad "moral" y "ética" con una entidad centenaria que considera parte del patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid.

En el encuentro también participaron dos jugadores del primer equipo, a quienes el consejero ofreció una vía directa de comunicación para conocer la evolución de las inspecciones y del procedimiento administrativo. Según De Paco, los futbolistas pudieron escuchar por primera vez la versión completa de la Comunidad sobre un conflicto del que hasta ahora conocían fundamentalmente la posición del club.

Fuente: El Periódico de España