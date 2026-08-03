El Rally Andalucía Sierra Morena garantiza su presencia en el Europeo hasta el 2030 pese al cambio de gestor

La presencia del Rally Andalucía Sierra Morena en el calendario del Campeonato de Europa está garantizada hasta 2030. El cambio en la gestión comercial del Mundial y del Europeo de rallies no afectará a la prueba cordobesa, que renovó a finales del pasado mes de mayo su contrato con WRC Promoter, el anterior promotor. El acuerdo firmado por la organización que dirige Manuel Muñoz amplió la vinculación del Sierra Morena con el certamen continental hasta 2030. De esta forma, la carrera queda protegida ante los cambios que se producirán durante los próximos meses en la promoción de las principales competiciones internacionales de la especialidad.

La adquisición de WRC Promoter por parte de Cosmobilis y Park Square Capital convierte a ambas entidades en las nuevas responsables comerciales del Campeonato del Mundo y del Campeonato de Europa. Sin embargo, los nuevos gestores deberán respetar los contratos que ya estaban en vigor.

Un participante, en el tramo urbano de la edición del pasado año. / Manuel Murillo

Un contrato renovado antes del cambio

La organización del Rally Sierra Morena cerró la renovación dos meses antes de conocerse el cambio de promotor. El acuerdo permite a Córdoba conservar una de sus principales citas deportivas internacionales y garantiza la continuidad de la prueba dentro del Europeo durante las próximas ediciones.

La decisión ofrece estabilidad a un proyecto que requiere una planificación prolongada, tanto en el apartado deportivo como en el organizativo, institucional y económico. El Sierra Morena podrá así continuar desarrollando su crecimiento dentro del campeonato sin que la llegada de los nuevos gestores altere inicialmente su posición en el calendario.

La FIA busca competiciones más sostenibles

La Federación Internacional del Automóvil pretende que los campeonatos sean más rentables y sostenibles, razón por la que ha respaldado la entrada de los nuevos responsables comerciales. La nueva etapa tendrá como objetivo reforzar la promoción de los rallies, aumentar su seguimiento y mejorar la viabilidad económica de las pruebas que integran los calendarios mundial y europeo. El Rally Sierra Morena afrontará esos cambios con la tranquilidad de tener asegurada su permanencia hasta 2030.

«Andalucía y Córdoba, en la élite europea»

Manuel Muñoz, presidente del Automóvil Club de Córdoba, destacó la importancia de la renovación cuando se confirmó la ampliación del contrato. «Es un honor y un orgullo tener la responsabilidad de que el proyecto continúe, como mínimo, hasta 2030 para seguir teniendo a Andalucía y Córdoba en la élite del Europeo de rallies», afirmó.

Muñoz también subrayó el impacto que la competición genera en el territorio. «El retorno que produce a nuestra tierra este certamen, que está en un gran momento, es el ingrediente principal para que cada edición supere a la anterior», añadió.

La edición de 2027, próximo objetivo

Con su futuro continental asegurado, la organización podrá centrarse en la preparación de la edición de 2027. La próxima cita será la 44ª edición en la historia del Rally Sierra Morena y volverá a situar a Córdoba dentro del calendario europeo. El Automóvil Club de Córdoba trabajará ahora con mayor tranquilidad en una prueba que aspira a continuar creciendo deportiva y organizativamente durante los próximos años.