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El Navial cierra la temporada como el segundo mejor club andaluz de natación

La entidad de Vista Alegre culmina una excelente campaña en la segunda posición del Trofeo FAN, solo por detrás del Mairena

Celia Tarifa, con una de sus medallas conquistadas.

Celia Tarifa, con una de sus medallas conquistadas. / CÓRDOBA

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Navial ha cerrado la temporada 2025-26 como el segundo mejor club andaluz de natación. La entidad cordobesa aseguró esa posición tras la disputa en Málaga del Campeonato de Andalucía absoluto y júnior de verano, la última cita del calendario autonómico.

El club de Vista Alegre terminó únicamente por detrás del Mairena en el Trofeo FAN, la clasificación elaborada por la Federación Andaluza de Natación a partir de los puntos obtenidos en los campeonatos autonómicos de todas las categorías, desde prebenjamín hasta absoluta. El resultado confirma la regularidad del proyecto que preside Manuel López, capaz de mantener un alto nivel competitivo a lo largo de toda la temporada y en distintas edades.

Sergio Rojas, campeón en 200 estilos de la categoría júnior.

Sergio Rojas, campeón en 200 estilos de la categoría júnior. / CÓRDOBA

Celia Tarifa firma un doblete absoluto

En el Campeonato de Andalucía celebrado en Málaga destacó especialmente Celia Tarifa, que conquistó los títulos absolutos de 50 y 100 metros libres. La nadadora del Navial cerró así la campaña con dos nuevos oros y reforzó la aportación del club cordobés en la cita que decidió la clasificación final del Trofeo FAN.

Éxitos también en categoría júnior

La competición dejó además otros triunfos cordobeses. María González, del CN Montilla, se impuso en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa de la categoría júnior. Por su parte, Sergio Rojas, representante del Navial, logró la victoria en los 200 metros estilos júnior.

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Estos resultados pusieron el broche a una temporada especialmente destacada para la natación cordobesa y, en particular, para un Navial que vuelve a situarse entre las principales potencias de Andalucía.

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