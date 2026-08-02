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Balonmano | División de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal le da forma a su nueva apuesta por el ascenso

El conjunto que entrena Rafa Moreno ha cerrado las incorporaciones de la primera línea Mary Rodrigues, la guardameta Viktoria Mykhaylenko y la pivote Susana Martín

Ángela Ruiz intenta superar a una rival.

Ángela Ruiz intenta superar a una rival. / Víctor Castro

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El Rahi Sepisur Adesal ha empezado a darle forma a la plantilla de la próxima temporada en la División de Honor Oro del balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno ya tiene a siete jugadoras confirmadas en la nueva plantilla.

Cuatro renovaciones

Del pasado curso seguirán la extremo Ángela Ruiz, la lateral Zoe Turnes, la lateral Fátima Acuña Insfran y la central Carla Montero. Las cuatro conocen ya la filosofía de trabajo de un club habituado a luchar por los puestos altos de la tabla.

Las tres novedades

Tres son los refuerzos asegurados a día de hoy. La portería ha sido reforzada con la ucraniana Viktoria Mykhaylenko, procedente de la liga de Islas Feroe. La brasileña Mary Rodrigues le dará más consistencia a la primera línea. La jugadora sudamericana defendió en la pasada campaña los colores del Schar Colores Zaragoza de la División de Honor Oro.

Noticias relacionadas y más

Para mejorar la rotación en el puesto de pivote ha incorporado la entidad a Susana Martín procedente del Lanzarote Puerto El Carmen de la División de Honor Oro. La entidad fuensantina ya perfila también el regreso a los entrenamientos, previsto para los próximos días en La Fuensanta. Entonces llegará el momento de volver a la cancha.

Carla Montero realiza un lanzamiento.

Carla Montero realiza un lanzamiento. / Víctor Castro

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