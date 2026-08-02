El Rahi Sepisur Adesal le da forma a su nueva apuesta por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal ha empezado a darle forma a la plantilla de la próxima temporada en la División de Honor Oro del balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno ya tiene a siete jugadoras confirmadas en la nueva plantilla.

Cuatro renovaciones

Del pasado curso seguirán la extremo Ángela Ruiz, la lateral Zoe Turnes, la lateral Fátima Acuña Insfran y la central Carla Montero. Las cuatro conocen ya la filosofía de trabajo de un club habituado a luchar por los puestos altos de la tabla.

Las tres novedades

Tres son los refuerzos asegurados a día de hoy. La portería ha sido reforzada con la ucraniana Viktoria Mykhaylenko, procedente de la liga de Islas Feroe. La brasileña Mary Rodrigues le dará más consistencia a la primera línea. La jugadora sudamericana defendió en la pasada campaña los colores del Schar Colores Zaragoza de la División de Honor Oro.

Para mejorar la rotación en el puesto de pivote ha incorporado la entidad a Susana Martín procedente del Lanzarote Puerto El Carmen de la División de Honor Oro. La entidad fuensantina ya perfila también el regreso a los entrenamientos, previsto para los próximos días en La Fuensanta. Entonces llegará el momento de volver a la cancha.