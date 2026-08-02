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Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

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EFE

Islamabad

Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).

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