La FIA vende los derechos del Mundial y el Europeo de ralis para impulsar una nueva etapa, lo que afectará al Rally Andalucía Sierra Morena

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado la venta a largo plazo de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rallys (WRC) y del Campeonato de Europa de Rallys (ERC). La operación pretende abrir una nueva etapa para ambas competiciones y favorecer su relanzamiento deportivo y comercial. Esta decisión afectará al Rally Andalucía Sierra Morena, ya que forma parte del calendario del Europeo.

El acuerdo llega después de que la plataforma francesa de tecnología y servicios para la automoción Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital hayan adquirido WRC Promoter GmbH, la compañía encargada de gestionar la promoción de los dos campeonatos. La FIA considera que la operación representa un paso decisivo para reforzar el futuro de los rallys y atraer nuevas inversiones durante los próximos años.

El mayor acuerdo de la historia de ambos campeonatos

La Federación ha calificado la operación como “el mayor acuerdo de la historia” del WRC y del ERC. “Abre un nuevo capítulo para el WRC y el ERC. En línea con la visión de la FIA bajo la presidencia de Mohammed Ben Sulayem, aportará una inversión significativa al deporte y contribuirá a reforzar y hacer crecer su cartera de competiciones durante los próximos años”, señaló el organismo internacional.

La intención es que la nueva estructura comercial permita ampliar la dimensión de ambos campeonatos, mejorar su promoción y fortalecer su posición dentro del automovilismo internacional. Según la FIA, el acuerdo debe contribuir a que los rallys sean “más accesibles, más competitivos y más exitosos comercialmente”.

Tramo urbano de la pasada edición del Rally Andalucía Sierra Morena. / Manuel Murillo

Una profunda reforma reglamentaria en 2027

La llegada del nuevo promotor coincide con la preparación de una importante revisión del reglamento del Mundial de Rallys, prevista para 2027. La reforma ha sido diseñada para hacer la máxima categoría “más segura, más competitiva y más asequible”. El objetivo es reducir barreras económicas, atraer a más fabricantes y equipos y favorecer una competición con una parrilla más amplia.

El nuevo marco reglamentario será uno de los principales desafíos de la siguiente etapa del WRC. La inversión y la estrategia comercial deberán acompañar unos cambios técnicos destinados a garantizar la sostenibilidad del campeonato.

Éric Boullier dirigirá el nuevo proyecto

Para desarrollar esta estrategia, el nuevo promotor ha creado un equipo de expertos encabezado por su consejero delegado, Éric Boullier. El ejecutivo francés cuenta con una amplia experiencia en el automovilismo internacional de máximo nivel. Boullier fue responsable de los equipos de Fórmula 1 Renault y McLaren, por lo que conoce la gestión deportiva, técnica y comercial de grandes estructuras.

Su llegada pretende aportar una visión renovada a la promoción del WRC y del ERC. El reto será incrementar el seguimiento de ambas competiciones, mejorar su oferta audiovisual y atraer nuevos patrocinadores, fabricantes y aficionados. La venta de los derechos abre así una etapa de cambios profundos en los dos grandes campeonatos internacionales de rallys organizados bajo el paraguas de la FIA.