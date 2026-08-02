La cordobesa Rocío Gálvez inicia una nueva etapa en México con el Juárez

La futbolista cordobesa Rocío Gálvez ya tiene oficialmente nuevo destino. La defensa central ha abandonado el Real Madrid para incorporarse al FC Juárez, conjunto mexicano conocido como Las Bravas. La campeona del mundo con España en 2023 ha puesto así fin a una etapa de cinco temporadas en el club madridista y afronta una nueva experiencia internacional a sus 28 años. Gálvez llega al conjunto fronterizo con una amplia trayectoria en el fútbol de élite y con la ambición de convertirse en una pieza importante dentro de su nuevo equipo.

Una nueva experiencia internacional

La central cordobesa reconoció durante su presentación como nueva jugadora del Juárez que afronta esta etapa con una gran ilusión. “Quiero dar absolutamente todo de mí, dar el 100% tanto en lo personal como en lo profesional para poder aportar todo lo que tengo dentro de mí y conseguirlo todo con el club”, expresó. La defensa espera responder a las expectativas generadas por su fichaje y ayudar a su nuevo equipo, tanto con su rendimiento sobre el terreno de juego como con la experiencia acumulada durante su carrera.

Cinco temporadas en el Real Madrid

Rocío Gálvez cerró así con su salida una etapa de cinco años en las filas del Real Madrid. Durante este periodo, la futbolista cordobesa ha competido al máximo nivel nacional y europeo, además de formar parte de la selección española que conquistó el Mundial de 2023. Ahora inicia un nuevo capítulo en la liga mexicana, donde tratará de consolidarse como una de las referencias defensivas del FC Juárez.