El Córdoba Futsal vuelve al trabajo con siete fichajes y entrenando en Écija por la remodelación de Vista Alegre

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad regresa este lunes, 3 de agosto, a los entrenamientos para preparar su octava temporada consecutiva en la Primera División. El conjunto blanquiverde inicia la pretemporada con 17 jugadores y siete fichajes -el último Lucas Perin-, aunque todavía podría producirse alguna salida antes del comienzo de la competición. La permanencia volverá a ser el principal objetivo de la entidad, que continúa presidida por José García Román pese al amago de despedida que protagonizó el pasado mes de mayo.

Las obras de remodelación de la zona de la pista de Vista Alegre obligará al equipo blanquiverde a desplazarse a Écija para entrenar. En la localidad sevillana se ejercitará hasta que la cancha del palacio de los deportes cordobés esté de nuevo disponible.

La plantilla presenta numerosos cambios tanto sobre la pista como en el banquillo. El granadino David Fernández ha ascendido desde el filial para asumir la dirección del primer equipo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.

Diez jugadores continúan con contrato

El Córdoba Futsal mantiene a diez futbolistas de la pasada temporada. La nómina está formada por los porteros Víctor y Fabio; los cierres Andrei y Hugo; y los alas Enzo Báez, Murilo, Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández. La continuidad de Enzo Báez, sin embargo, no está garantizada, ya que el jugador podría abandonar próximamente el club con destino al Burela.

Zequi, a la derecha, pugna por un balón con el prieguense del Noia Ismael. / A.J. González

Los refuerzos

A este bloque se han incorporado siete refuerzos. Para la posición de cierre ha llegado el madrileño Alvarito, procedente del Málaga Ciudad Redonda.

El club ha reforzado las alas con los zurdos Ivi, exjugador del Alzira; Faly, cedido por el Valdepeñas; y Lucas Perin, procedente del Anderlecht. También se ha incorporado el ala diestro Pablo Ordóñez, que llega desde el Málaga Ciudad Redonda.

La plantilla queda completada por ahora con los pívots Miguel Ángel Palacio, procedente de ElPozo Murcia B, y Pablo Ibarra, exjugador del Pinatar.

Seis bajas y relevo en el banquillo

El capítulo de salidas incluye a los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez; los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez; y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio.

La principal novedad del proyecto se encuentra en el banquillo. David Fernández toma las riendas del primer equipo después de su etapa en el filial y tendrá la responsabilidad de integrar a los fichajes y dar continuidad al bloque que permanece en la plantilla.

El nuevo entrenador deberá preparar a un conjunto profundamente renovado para una competición que comenzará el fin de semana del 13 de septiembre, cuando el Córdoba Patrimonio visite la pista de El Ejido.

Murilo, en un partido de la pasada temporada. / A.J. González

Cinco pruebas antes del inicio liguero

El calendario de pretemporada contempla varios amistosos y la participación en la Copa de Andalucía. El primer compromiso tendrá lugar el 11 de agosto en Montilla, donde el Córdoba Patrimonio se medirá al Santaella 2010 CD Futsal. Será la primera oportunidad para comprobar la adaptación de las incorporaciones y los conceptos introducidos por el nuevo cuerpo técnico.

Solo tres días después, el 14 de agosto, el equipo viajará hasta Cádiz para enfrentarse al CD Virgili Cádiz Futsal. La tercera cita llegará el 22 de agosto en el Manzanares Arena. El conjunto blanquiverde se medirá al Manzanares Futsal, uno de los adversarios más exigentes de la preparación por su nivel dentro de Primera División.

La Copa de Andalucía y la presentación en Vista Alegre

El Córdoba Patrimonio participará los días 29 y 30 de agosto en la Copa de Andalucía. Los rivales todavía están pendientes de determinar, aunque el torneo permitirá medir al nuevo equipo frente a otros conjuntos de la comunidad.

La pretemporada concluirá el 4 de septiembre en Vista Alegre. El cuadro cordobés recibirá al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles en el único amistoso anunciado como local. El encuentro servirá como presentación del equipo ante su afición y como último ensayo antes del comienzo de la competición oficial.

Apertura y Clausura en el nuevo sistema de competición

La temporada 2026-27 marcará el comienzo de una nueva etapa en la élite masculina del fútbol sala español. La principal novedad será la creación de dos torneos diferenciados: el Apertura y el Clausura. El primero se disputará entre septiembre y diciembre, mientras que el segundo se jugará de enero a mayo. Ambos constarán de 15 jornadas, con todos los equipos midiéndose entre sí y disputando siete u ocho encuentros como locales en cada fase. Cada torneo tendrá su propio campeón.

Una vez concluidas ambas ligas, la competición entrará en la fase de ‘play off’, que decidirá al campeón absoluto de la temporada. Las ocho plazas se repartirán entre los dos primeros clasificados del Apertura, los dos primeros del Clausura y los cuatro equipos con mayor puntuación acumulada entre ambas competiciones. El número de plazas por la clasificación conjunta se ampliará en caso de que existan coincidencias. Las eliminatorias, desde los cuartos de final, se disputarán al mejor de tres partidos.

Javi Aranda pugna por el balón. / A.J. González

Una nueva competición copera

Otra transformación relevante llegará en la competición copera. La Copa de España y la Copa del Rey quedarán unificadas en un único torneo, la Copa de España SM El Rey, que coronará a su campeón en marzo. En el proceso clasificatorio participarán hasta 96 equipos. El Torneo Apertura concederá seis plazas directas para la fase final a sus seis primeros clasificados.

Los equipos que terminen entre la séptima y la decimosexta posición todavía dispondrán de una segunda oportunidad para luchar por las dos plazas restantes. El recorrido comenzará en septiembre con una ronda previa en la que participarán 36 equipos de Segunda B y 30 de Tercera. Posteriormente se incorporarán los clubes de Segunda División y, en las últimas rondas, los conjuntos de la Liga Prime Futsal.

«Abónate al quinto Patrimonio»

El club también ha lanzado su campaña de abonados bajo el lema «Abónate al quinto Patrimonio». El abono general para adultos tendrá un precio de 120 euros. Los jóvenes de entre 12 y 17 años y los mayores de 65 pagarán 90 euros, mientras que el carné infantil, destinado a menores de hasta 11 años inclusive, costará 40 euros.

La campaña incluye una promoción para los abonados generales de la pasada temporada. Quienes renueven y lleven a un nuevo abonado de la misma categoría podrán beneficiarse de un descuento del 25%, por lo que su carné tendrá un coste de 90 euros. Esta promoción solo podrá tramitarse presencialmente en la sede social del club, situada en el número 21 de la calle Cruz Conde.

Renovaciones y nuevas altas

La primera fase de la campaña estará abierta entre el 21 de julio y el 21 de agosto y se centrará principalmente en las renovaciones. Durante ese periodo, los abonados podrán conservar su localidad o solicitar un cambio entre los asientos disponibles. A partir del 24 de agosto, el club liberará las plazas que no hayan sido renovadas y comenzará la venta libre para las nuevas altas. Los carnés podrán adquirirse tanto presencialmente en la sede como mediante la plataforma digital habilitada por la entidad. En ambos casos será posible fraccionar el pago en dos plazos.

Lucas Perin festeja una jugada. / CÓRDOBA

Modalidades para empresas

El Córdoba Patrimonio también ofrecerá distintas fórmulas dirigidas al tejido empresarial. Una modalidad tendrá un precio de 1.500 euros e incluirá seis asientos en contrapalco. La segunda costará 1.000 euros y dará acceso a diez localidades en el graderío. El asiento individual de palco mantendrá un coste de 400 euros.

Con estas opciones, el club pretende ampliar la presencia de empresas colaboradoras en Vista Alegre y reforzar el respaldo económico de un proyecto que vuelve a afrontar el desafío de mantenerse entre los mejores equipos del fútbol sala español.