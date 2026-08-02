La Challenge Ciclista de la Subbética reunirá a 182 promesas del ciclismo internacional

La provincia de Córdoba volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del ciclismo júnior con la celebración de la Challenge Ciclista de la Subbética-Gran Premio Diputación de Córdoba, una cita que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de septiembre.

La prueba se disputará durante el mes de septiembre y estará compuesta por tres etapas que atravesarán los municipios de Cabra, Carcabuey, Rute, Almedinilla, Iznájar, Encinas Reales, Benamejí, Doña Mencía, Luque y Fuente Tójar.

La competición reunirá a 26 equipos procedentes de distintos puntos de España, además de formaciones de Portugal, Francia e Italia. En total, está prevista la participación de 182 corredores de categoría júnior. Entre ellos estará el ganador de la edición anterior, Benjamín Noval, actual campeón de España en ruta.

Una prueba de referencia para el ciclismo júnior

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado la relevancia alcanzada por una competición que se ha consolidado como una de las principales citas del calendario para jóvenes corredores.

Romero ha incidido en el “prestigio” de la prueba dentro de la categoría júnior y en su capacidad para descubrir a algunas de las mayores promesas del ciclismo. También ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el deporte base y con la promoción de la cantera.

“La competición se ha consolidado como un escaparate deportivo del máximo nivel, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional”, ha subrayado.

Tres etapas de máxima exigencia

Los participantes deberán completar un recorrido global de 310 kilómetros, con más de 6.100 metros de desnivel positivo acumulado. El trazado incluirá ascensiones exigentes como el Alto del Peñón y el Alto de Rute, además del paso por Zuheros.

Las jornadas también contarán con puntos calientes y metas volantes estratégicas, que contribuirán a aumentar el ritmo del pelotón y a abrir distintas posibilidades tácticas durante cada etapa.

La dureza del recorrido obligará a los equipos a administrar sus fuerzas y permitirá comprobar el potencial de algunos de los corredores llamados a destacar en los próximos años.

Un escaparate para la provincia

La Challenge de la Subbética no tendrá únicamente una dimensión deportiva. La Diputación considera que el evento también actuará como herramienta de promoción turística y económica para los municipios incluidos en el recorrido.

“Esta prueba no es solo un evento deportivo de máxima exigencia, sino también un motor económico y un escaparate promocional inigualable para los municipios de la Subbética y de toda la provincia”, ha señalado Félix Romero.

El paso del pelotón por diez localidades permitirá mostrar el patrimonio natural y urbano de la comarca, al tiempo que atraerá a equipos, familiares y aficionados durante los días de competición. La séptima edición reforzará así la posición de Córdoba como punto de encuentro del ciclismo júnior nacional e internacional.