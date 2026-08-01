Rafa Lozano Jr. afronta dos meses decisivos con los Juegos del Mediterráneo y el Europeo en la agenda

El boxeador olímpico Rafa Lozano Jr. ya tiene definida su agenda para los dos próximos meses. El actual subcampeón mundial amateur y poseedor del título profesional iberoamericano de su peso afrontará dos citas de gran relevancia internacional: los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de Europa.

El púgil cordobés competirá primero en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán del 19 al 27 de agosto en la ciudad italiana de Tarento. Allí buscará subir al podio y, a ser posible, conquistar la medalla de oro.

La cita supondrá un nuevo examen para uno de los principales talentos del boxeo español, que tratará de prolongar su progresión después de consolidarse entre los mejores especialistas del panorama amateur mundial.

Rafa Lozano Jr. y Rafa Lozano Sr., en Córdoba. / A.J. González

Tras los pasos de su padre

Los Juegos del Mediterráneo tienen un significado especial para la familia Lozano. Su padre y actual seleccionador nacional, Rafa Lozano Sr., consiguió tres medallas en sus cuatro participaciones entre 1987 y 1997.

El Balita acumuló dos platas y un bronce en esta competición, por lo que Rafa Lozano Jr. intentará ahora ampliar el legado familiar con una nueva presencia en el podio. El cordobés llegará a Tarento con la ambición de pelear por el título y continuar sumando experiencia internacional de máximo nivel.

El Europeo, segundo gran objetivo

Después de los Juegos del Mediterráneo, Lozano afrontará el Campeonato de Europa de Sofía, que se disputará del 15 al 26 de septiembre. El boxeador buscará allí una medalla que confirme definitivamente su presencia en la élite continental y mundial. Su condición de subcampeón del mundo amateur lo sitúa entre los principales candidatos de su categoría, aunque deberá superar un torneo de máxima exigencia y con los mejores púgiles europeos.

Rafa Lozano Jr. encara así dos meses decisivos. Tarento y Sofía marcarán el siguiente paso de una trayectoria en la que sigue compaginando sus grandes objetivos en el boxeo amateur con su crecimiento dentro del profesionalismo.