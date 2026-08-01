El carpeño Iker Pérez roza el podio con España en el relevo mixto del Europeo de MTB

La selección española terminó en la quinta posición en la prueba de relevos mixtos del Campeonato de Europa de MTB, celebrado en Monteceneri. El combinado nacional completó una actuación de alto nivel y se quedó a menos de un minuto del podio. El equipo estuvo formado por Jofre Cullell, Estíbaliz Sagardoy, Marta Cano, Álex García, el carpeño Iker Pérez e Irene García.

España concluyó a 22 segundos de Alemania, que ocupó la cuarta posición, y a 45 segundos de Dinamarca, tercera clasificada. La victoria correspondió a Suiza, mientras que Italia terminó como subcampeona.

Un pinchazo frena a Iker Pérez

Entre las actuaciones españolas en la carrera de relevos destacó la de Álex García. El corredor sub-23 completó una vuelta de gran nivel y marcó el tercer mejor tiempo entre todos los integrantes de la selección española. Su rendimiento permitió al equipo mantenerse dentro de la lucha por las primeras posiciones hasta el tramo final de la prueba.

El cordobés Iker Pérez no pudo repetir en la carrera júnior individual la excelente actuación que había firmado en la prueba de relevos, víctima de un inoportuno pinchazo, lo que le alejó de las primeras diez posiciones.

Campeón nacional de relevos

Iker Pérez llegaba a la cita continental después de conquistar la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos del Campeonato de España. En esa misma competición terminó cuarto en la carrera individual de categoría júnior.

El quinto puesto europeo confirma la progresión del ciclista carpeño, que continúa acumulando experiencia en grandes citas internacionales pese al contratiempo sufrido en Monteceneri.