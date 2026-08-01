Ajedrez
La ajedrecista carpeña Laura Herrero cierra la temporada con una plata y un bronce nacionales
La promesa de El Carpio, integrante del club Figueroa, sube al podio con Andalucía y en el Campeonato de España individual sub-16
La ajedrecista carpeña Laura Herrero, integrante del Figueroa, ha completado un excelente final de temporada con dos medallas en los campeonatos de España en los que ha participado. La joven cordobesa, de categoría sub-16, conquistó primero una medalla de plata con la selección andaluza en el Campeonato de España por comunidades autónomas celebrado en Padrón. Posteriormente volvió a subir al podio en el Campeonato de España individual sub-16 disputado en Vícar, donde consiguió la medalla de bronce.
Plata con la selección andaluza
Herrero formó parte del combinado andaluz que terminó en la segunda posición de la competición nacional por comunidades. El resultado confirmó el buen nivel del equipo autonómico y permitió a la ajedrecista cordobesa sumar una medalla de plata en una cita de máxima exigencia.
Bronce en el Nacional individual
La representante del Figueroa mantuvo su buen momento en el Campeonato de España individual celebrado en la localidad almeriense de Vícar. Laura Herrero terminó en la tercera posición de la clasificación femenina sub-16. Solo fue superada por la madrileña Elena Jiménez y la valenciana Isabel Colomer. La plata por equipos y el bronce individual redondean una notable temporada para una de las jóvenes promesas del ajedrez cordobés.
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