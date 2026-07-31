El Montilla CF reclama la presumible vacante en Tercera Federación que dejará el Salerm Puente Genil por entender que "ostenta el mejor derecho deportivo"

El Montilla CF ha solicitado formalmente la plaza vacante que se generará en el grupo 10 de Tercera Federación tras el presumible ascenso administrativo del Salerm Cosmetics Puente Genil a Segunda Federación.

La entidad montillana entiende que reúne el mejor derecho deportivo para ocupar esa plaza y ha trasladado su petición a la Real Federación Andaluza de Fútbol, organismo que deberá resolver el procedimiento conforme a la normativa vigente.

El Salerm Puente Genil obtuvo el derecho a cubrir la vacante existente en Segunda Federación después de que fuera desestimada la solicitud de inscripción del CD Unión Malacitano. Su continuidad en la cuarta categoría nacional deja ahora libre una plaza en el grupo andaluz de Tercera Federación.

Componentes de la plantilla del Montilla. / CÓRDOBA

El Montilla defiende sus méritos deportivos

El Montilla fundamenta su solicitud en los resultados conseguidos durante la temporada 2025-26. El conjunto auriverde terminó en la cuarta posición del grupo 1 de División de Honor sénior y posteriormente disputó la final de la fase de ascenso a Tercera Federación.

El club sostiene que fue el equipo con mejor rendimiento de la máxima categoría territorial entre los que no consiguieron finalmente subir. Por ese motivo, considera que debe ser el elegido para cubrir la vacante generada por el ascenso del Salerm Puente Genil.

La entidad afirma que su posición no responde a una interpretación particular, sino a la aplicación de la normativa federativa. Según expone, este tipo de plazas debe concederse al equipo con mejor derecho deportivo de la categoría inmediatamente inferior que no hubiera logrado el ascenso, sin que exista preferencia para los conjuntos descendidos.

Una petición anticipada desde junio

El Montilla asegura que ya había comunicado su interés por la plaza antes de que se confirmara definitivamente la vacante. El pasado 22 de junio puso en conocimiento de la Federación Andaluza su disposición a ocupar cualquier puesto que pudiera quedar libre en Tercera Federación. Una vez confirmado el ascenso del Salerm Puente Genil, la junta directiva montillana acordó presentar la solicitud formal de adjudicación. El escrito fue registrado este 31 de julio. El club quiere dejar así constancia de que ha seguido el procedimiento desde antes de que se resolviera la situación de la plaza de Segunda Federación.

A la espera de la decisión federativa

La última palabra corresponderá a la Real Federación Andaluza de Fútbol, que deberá analizar las solicitudes y determinar qué entidad posee el mejor derecho deportivo. El Montilla afronta el proceso “con serenidad y confianza” y espera que la resolución se adopte atendiendo tanto a la normativa como a los méritos alcanzados sobre el terreno de juego. La entidad ha expresado igualmente su respeto por la decisión que adopte el organismo federativo dentro de sus competencias.

La resolución tendrá una incidencia directa en la planificación deportiva del club, ya que competir en Tercera Federación obligaría a adaptar la plantilla, el presupuesto y los objetivos previstos para la temporada 2026-27.