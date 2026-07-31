Dos ex del Coto seguirán siendo compañeros: Alejandro Orozco y Pablo Sánchez fichan por el Morón de Segunda FEB

Dos exjugadores del Cajasol Coto Córdoba continuarán sus carreras cerca de la capital cordobesa. Los bases Alejandro Orozco y Pablo Sánchez, integrantes de la plantilla que logró el ascenso, han firmado por el Morón, uno de los rivales de los blanquiverdes en el Grupo Oeste de Segunda FEB durante la pasada temporada. Ambos afrontarán una nueva etapa en un conjunto con aspiraciones y con experiencia reciente en la lucha por subir de categoría.

Orozco busca más minutos

Alejandro Orozco, el menor de los hermanos Orozco, se incorpora al equipo sevillano con el objetivo de disponer de una mayor continuidad. La dirección deportiva del Coto Córdoba ya le había comunicado que iba a contar con pocos minutos durante la próxima campaña, por lo que el base cordobés optó por buscar una salida.

Orozco cerró la pasada temporada con una media de 4,6 puntos en 12 minutos por partido. Aunque su participación fue limitada, resultó importante en algunos encuentros especialmente complicados, en los que aportó energía y capacidad para desbloquear el ataque del equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez.

Pablo Sánchez, en el histórico partido ante el Amics Castelló de la campaña 2025-26. / A.J. González

Pablo Sánchez quiere recuperar la regularidad

Pablo Sánchez también continuará en Segunda FEB después de una campaña marcada por varios problemas físicos. Las molestias le impidieron mantener la regularidad y alcanzar el rendimiento esperado durante distintos tramos del curso. Aun así, terminó con unas medias de 7,4 puntos, 2,3 asistencias y 6,5 créditos de valoración en 19 minutos. El base jienense tratará ahora de recuperar continuidad y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto de Morón.

Un club que conoce el camino del ascenso

Orozco y Sánchez volverán a competir con el objetivo de pelear por el ascenso. Morón ya consiguió subir a Primera FEB en la temporada 2023-24, entonces con el técnico cordobés José Antonio Santaella al frente del banquillo. El conjunto sevillano intentará regresar a la segunda categoría del baloncesto español con dos jugadores que ya saben lo que significa culminar una temporada con éxito.

La llegada de ambos refuerza a uno de los equipos llamados a tener protagonismo en Segunda FEB y permitirá a los dos exjugadores del Coto continuar sus carreras en un entorno cercano a Córdoba.