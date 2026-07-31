Baloncesto
El Cordobasket se vincula al Estepona de Liga Femenina y Eurocup para impulsar el talento femenino andaluz
El acuerdo permitirá que las promesas cordobesas entren en la dinámica de un conjunto de Liga Femenina Endesa y que compite en Europa
El Club Deportivo Cordobasket y el CD Amigos del Baloncesto de Estepona han alcanzado un acuerdo de vinculación para reforzar el desarrollo del baloncesto femenino andaluz a partir de la temporada 2026-27.
La alianza permitirá el crecimiento de jóvenes con proyección y ofrecerles una vía más directa hacia el máximo nivel competitivo. Jugadoras como la internacional sub 18 Marta Lopera o Claudia Algaba podrán así entrenar en la pretemporada y en momentos concretos de la temporada con este equipo de la máxima categoría, la Liga Femenina, que este año va a hacer historia en el baloncesto femenino andaluz al ser el primero que va a competir en Europa.
Una vía hacia la élite
La vinculación permitirá que las jugadoras cordobesas conozcan las exigencias de un equipo profesional y trabajen en un entorno de alto rendimiento sin perder su conexión con Cordobasket. El sistema posibilitará realizar cesiones o vinculaciones a lo largo de la temporada, en función de las necesidades deportivas y del proceso de crecimiento de cada jugadora.
Cordobasket podrá nutrirse, a su vez, de las categorías de formación de la entidad de la Costa del Sol. De esta manera, ambos clubes compartirán recursos deportivos y diseñarán itinerarios adaptados a la evolución de sus jóvenes talentos. La colaboración pretende evitar que las promesas andaluzas tengan que abandonar la comunidad para encontrar oportunidades de desarrollo en categorías superiores.
Dos canteras con presencia nacional
El acuerdo une a dos de los tres clubes andaluces con mayor presencia en campeonatos nacionales de formación durante los últimos años. Ambas entidades han situado el trabajo de cantera entre sus prioridades. La vinculación permitirá coordinar ese esfuerzo y ampliar las opciones de las jugadoras que destacan en las categorías inferiores.
El CAB Estepona nació como un club centrado en la base y fue creciendo hasta alcanzar la élite. Actualmente es uno de los grandes referentes del baloncesto femenino en Andalucía. Cordobasket también cuenta con una estructura de formación consolidada y con experiencia en competiciones nacionales, por lo que la alianza se plantea como una colaboración entre dos proyectos con objetivos compatibles.
Un modelo de crecimiento sostenible
Los clubes consideran que el acuerdo ayudará a consolidar un modelo sostenible para el baloncesto femenino andaluz. La intención es que las jugadoras puedan avanzar de manera progresiva, competir en el nivel más adecuado para cada etapa y contar con herramientas suficientes para alcanzar su mejor versión.
La vinculación también permitirá compartir conocimientos y mejorar el seguimiento individual de las deportistas dentro y fuera de la pista. Cordobasket y CAB Estepona refuerzan así su apuesta por la cantera y por la creación de un camino que conecte el baloncesto de formación con la máxima categoría nacional.
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