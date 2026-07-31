El BMP Open Arena logra unos meritorios resultados en el campeonato andaluz de balonmano playa

El BMP Open Arena cerró su participación en la fase final del Campeonato de Andalucía de Balonmano Playa con el mejor resultado de su corta historia. El equipo infantil masculino terminó en cuarta posición en la cita celebrada en La Línea de la Concepción, un hito para una entidad que apenas completa su tercera temporada compitiendo sobre la arena.

El club cordobés acudió al campeonato, disputado del 24 al 26 de julio, con cuatro equipos: infantil masculino, juvenil masculino, sénior femenino y sénior masculino. La presencia de todos ellos en la fase final ya suponía un paso adelante dentro del crecimiento del proyecto.

El infantil masculino alcanza las semifinales

El resultado más destacado lo firmó el conjunto infantil, que logró clasificarse para las semifinales y terminó entre los cuatro mejores equipos de Andalucía. En la lucha por acceder a la final, el BMP Open Arena se midió al BMP Algeciras en un encuentro muy igualado. Los cordobeses compitieron de principio a fin y estuvieron cerca de forzar el desempate, pero terminaron cediendo en dos sets resueltos por pequeños detalles.

El conjunto algecireño se impuso con parciales de 20-25 y 24-25, dejando al Open Arena a un paso de disputar la final autonómica. En el partido por el tercer puesto, el equipo cordobés volvió a ofrecer una buena imagen ante el Playas de Fuengirola. El rival malagueño se llevó la victoria, aunque nuevamente dentro de un enfrentamiento ajustado. La cuarta posición representa la mejor clasificación conseguida hasta el momento por cualquiera de los equipos del club.

Un equipo femenino del BMP Open Arena. / CÓRDOBA

El juvenil refleja el crecimiento de la cantera

El juvenil masculino terminó su participación en la fase de grupos después de completar una temporada positiva. Más allá de los resultados, este conjunto tiene un valor especial para el BMP Open Arena, ya que está formado por la primera generación de jugadores de base de la entidad.

Su evolución, compromiso y capacidad para competir reflejan el trabajo desarrollado durante los tres primeros años de existencia del proyecto. El club considera que este grupo simboliza los valores sobre los que pretende continuar creciendo: esfuerzo, unión y competitividad.

Los sénior alcanzan los octavos

Los equipos sénior femenino y masculino lograron superar la primera fase y alcanzaron los octavos de final. Ambos terminaron su participación en esa ronda después de medirse a algunos de los clubes más destacados del balonmano playa andaluz. Los dos conjuntos mantuvieron la capacidad competitiva hasta el último balón y contribuyeron a completar un balance positivo para la expedición cordobesa.

Cuatro equipos en la fase final

La presencia de cuatro conjuntos en la cita autonómica confirma la progresión del BMP Open Arena. El club no solo consiguió clasificar a representantes en distintas categorías, sino que situó a uno de ellos entre los cuatro mejores de Andalucía. El resultado adquiere mayor valor por la juventud de una entidad que apenas suma tres veranos de trayectoria y que continúa ampliando su estructura deportiva.

Clausura de una temporada histórica

La temporada finalizará este jueves, 30 de julio, con una fiesta de clausura en las instalaciones de arena del club. La jornada combinará deporte, convivencia y actividades para jugadores, familias y cuerpo técnico. El BMP Open Arena despedirá así una campaña que ya ocupa un lugar destacado en su historia y que confirma el crecimiento del balonmano playa cordobés.