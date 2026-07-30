El Salerm Puente Genil asegura que ya ha obtenido "el derecho a la vacante en Segunda Federación"

El Salerm Cosmetics Puente Genil FC, todo parece indicar que ha obtenido el derecho a cubrir la vacante existente en Segunda Federación para la temporada 2026-27. La Real Federación Española de Fútbol ha reconocido al conjunto pontanés como el club con mejor mérito deportivo para ocupar la plaza generada tras la desestimación de la solicitud de inscripción del CD Unión Malacitano SAD. Así lo ha asegurado la entidad pontana en un comunicado oficial.

La resolución federativa, fechada este jueves 30 de julio, permitirá al Salerm Puente Genil mantenerse en la cuarta categoría del fútbol español después de haber perdido inicialmente en la última jornada de la pasada campaña.

El club dispone ahora de un plazo de dos días hábiles desde la publicación de la resolución para formalizar su inscripción y acreditar que cumple todos los requisitos reglamentarios exigidos para competir en Segunda Federación.

El mejor clasificado entre los descendidos

El Salerm Puente Genil defendió ante la Federación que le correspondía ocupar la vacante por haber sido el equipo con mejor posición clasificatoria entre los descendidos del grupo 4 durante la temporada 2025-26.

La entidad presentó escritos ante la RFEF los días 27, 28 y 30 de julio, en los que argumentó su mejor derecho deportivo a la plaza. La Federación ha terminado aceptando esos planteamientos y ha reconocido al club pontanés como el candidato prioritario para cubrir la vacante.

La decisión se adopta de acuerdo con el artículo 13.4 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que regula el procedimiento para completar categorías cuando algún equipo no formaliza su inscripción.

Jugadores y técnicos del Salerm Puente Genil. / CÓRDOBA

Dos días para formalizar la inscripción

El reconocimiento del derecho a ocupar la plaza no cierra todavía todos los trámites administrativos. El Salerm Puente Genil deberá presentar dentro del plazo concedido la documentación necesaria para formalizar su inscripción. El club ha confirmado que procederá a completar el proceso dentro del periodo legalmente establecido.

La entidad deberá demostrar que satisface las condiciones económicas, administrativas y reglamentarias requeridas para participar en la competición.

Salvo que surja algún contratiempo durante este último trámite, el equipo pontanés volverá a formar parte del grupo de Segunda Federación durante la próxima temporada.

Un giro decisivo para la planificación deportiva

La resolución modifica por completo el escenario deportivo del club. El Salerm Puente Genil podrá mantener su proyecto en Segunda Federación y evitar el descenso de categoría.

El club ha visto así recompensada su posición como mejor clasificado entre los equipos que habían perdido la categoría en su grupo. La vacante dejada por el Unión Malacitano ofrece al Salerm Puente Genil una segunda oportunidad para competir en Segunda Federación y tratar de consolidarse en una categoría de elevada exigencia.