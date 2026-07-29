El Grupo 10 de Tercera RFEF ya tiene hoja de ruta: un derbi cordobés abrirá el curso para el fútbol provincial

La cuenta atrás ha comenzado para los cuatro representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. La Real Federación Andaluza de Fútbol hizo oficial el calendario de la temporada 2026-2027, que arrancará el próximo seis de septiembre, dejando un inicio de campeonato marcado por un derbi provincial y un calendario que exigirá a los equipos de la provincia mostrar sus credenciales desde las primeras jornadas. El recién ascendido Egabrense, el consolidado CD Pozoblanco, el Córdoba CF B y el Salerm Puente Genil, recién descendido de Segunda RFEF, ya conocen una hoja de ruta que repartirá los seis derbis cordobeses a lo largo del curso y que pondrá a prueba las aspiraciones de cada uno desde el primer mes de competición.

El derbi levanta el telón

No podía haber un mejor comienzo para el fútbol cordobés. La primera jornada enfrentará al Egabrense y al Córdoba CF B, un duelo que servirá para inaugurar el campeonato y medir el nivel competitivo del conjunto de Cabra en su regreso a Tercera RFEF tras lograr el ascenso desde División de Honor. El cuadro de Cabra tendrá así un estreno de máxima exigencia ante uno de los equipos más asentados de la categoría, mientras que el filial blanquiverde buscará comenzar el curso con buen pie antes de afrontar un calendario que tampoco concederá demasiadas treguas.

Por su parte, el Salerm Puente Genil iniciará la temporada lejos Manuel Polinario recibiendo al Real Betis Balompié SAD, mientras que el CD Pozoblanco arrancará también fuera de casa con una complicada visita a Conil.

Examen desde el inicio

Si hay un equipo llamado a pelear por el ascenso, ese es el Salerm Puente Genil. Después del descenso consumado el pasado curso, el conjunto pontanés afronta la temporada con el claro objetivo de regresar cuanto antes a Segunda RFEF.

Sin embargo, el calendario no le permitirá relajarse. Tras el estreno frente al Real Betis Balompié SAD, los de Puente Genil afrontarán un exigente primer tramo de competición con enfrentamientos ante el Xerez DFC, San Roque de Lepe, Egabrense, Chiclana y Tomares en apenas seis jornadas. Un inicio que servirá para comprobar desde muy pronto el potencial de uno de los grandes candidatos a ocupar las posiciones de privilegio.

Una lucha por el balón en el derbi Córdoba-CD Pozoblanco disputado en la Ciudad Deportiva / Córdoba

El Egabrense tampoco tendrá un aterrizaje sencillo en la categoría. El conjunto de Cabra comenzará recibiendo al Córdoba CF B y, en apenas unas semanas, deberá enfrentarse al Ceuta B, Racing Club Portuense, Salerm Puente Genil, Bollullos y Real Betis Balompié SAD. Seis jornadas en las que el recién ascendido medirá sus fuerzas frente a varios equipos llamados a pelear por la zona alta de la clasificación y que servirán para comprobar cómo responde el proyecto en su vuelta a Tercera RFEF.

Los derbis, repartidos durante el curso

Uno de los duelos más esperados llegará en la cuarta jornada, cuando el Salerm Puente Genil y el CD Egabrense midan fuerzas en un enfrentamiento entre dos conjuntos que regresan a la categoría. A partir de ahí irán llegando el resto de los derbis provinciales, partidos marcados por la rivalidad y el componente emocional, pero que también pueden adquirir una importancia decisiva en función de los objetivos de cada equipo, ya sea en la pelea por alcanzar el play off o en la lucha por evitar los puestos de descenso.

El calendario deparará el tercer enfrentamiento provincial en la sexta jornada, con el duelo entre el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco. Posteriormente, en la novena fecha, será el turno del CD Pozoblanco-Salerm Puente Genil, mientras que la jornada 13 traerá el Salerm Puente Genil-Córdoba CF B y la 14 el Egabrense-CD Pozoblanco.

Un calendario de carácter regular que hará que la segunda vuelta arranque con otro duelo cordobés: el Córdoba CF B-Egabrense, dando continuidad a una temporada en la que los enfrentamientos entre equipos de la provincia volverán a estar marcados en rojo.

Cuatro objetivos, una misma ilusión

Aunque todos competirán bajo el mismo calendario, las metas serán muy diferentes. El Salerm Puente Genil parte con la obligación de pelear por el ascenso; el Córdoba CF B buscará seguir formando jugadores sin renunciar a competir por la zona noble; el CD Pozoblanco intentará consolidar el crecimiento mostrado en las últimas temporadas; y el Egabrense afrontará el reto de asentarse en la categoría tras su debut.

Con la hoja de ruta ya definida, la temporada entra definitivamente en su cuenta atrás. El balón echará a rodar el seis de septiembre y volverá a situar al fútbol cordobés como uno de los grandes protagonistas de un Grupo 10 que, una campaña más, promete igualdad, emoción y numerosos duelos de máxima rivalidad.