Carmen Avilés estará en el Europeo de Birmingham con dos relevos de España

La atleta cordobesa Carmen Avilés estará definitivamente en el Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto. La velocista ha entrado en la convocatoria anunciada por la Federación Española de Atletismo.

Avilés formará parte del grupo seleccionado para competir en los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto, aunque todavía habrá que esperar para conocer en cuáles de las dos pruebas termina participando. La cordobesa aseguró prácticamente su presencia en la cita continental con su actuación en el reciente Campeonato de España, donde ocupó la quinta posición en la final de los 400 metros lisos. Su actuación en el Nacional de Málaga la completó con un oro en el 4x400 femenino formando parte del Playas de Castellón. Junto a la cordobesa han sido seleccionadas para el 4x400 femenino Blanca Hervás, Paula Sevilla, Sara Gallego, Rocío Arroyo, Ana Prieto, Eva Santidrián y Herminia Parra.

Séptima española del año

Avilés firmó un registro de 52.33 segundos en el Nacional, una marca que la sitúa en el séptimo puesto del ránking español de 2026 en los 400 metros. Ese resultado le permitió reforzar sus opciones de formar parte de los equipos de relevos y confirmó su regularidad entre las mejores especialistas nacionales. La composición definitiva de los cuartetos dependerá del estado de forma de las atletas, de las decisiones del cuerpo técnico y del desarrollo de la competición.

El relevo mixto abre el programa

El 4x400 mixto se disputará el 10 de agosto, a las 21.40 horas, mediante una final directa. El relevo femenino comenzará cuatro días después. Las series semifinales del 4x400 femenino están programadas para el 14 de agosto, a las 11.35 horas. La final tendrá lugar el 16 de agosto, a las 21.33 horas, como una de las últimas pruebas del campeonato.

Fátima Ouhaddou también estará en Birmingham

Córdoba contará con una segunda representante en el Europeo. La aguilarense Fátima Ouhaddou ha sido convocada para disputar la maratón, una plaza que le fue concedida oficialmente el pasado mes de abril. La prueba de los 42,195 kilómetros se celebrará el 16 de agosto, a partir de las 7.30 horas. Carmen Avilés y Fátima Ouhaddou representarán así al atletismo cordobés en una de las principales citas internacionales de la temporada.