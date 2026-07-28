Madrid suspende la concesión al Rayo e intervendrá de urgencia en el estadio: "Hemos llegado a un punto de no retorno"

Tras llevar a cabo una auditoría completa del estadio del Rayo Vallecano, la Comunidad de Madrid ha tenido que tomar una decisión drástica: suspender la concesión al club e intervenir de urgencia en las instalaciones, que no cumplen las garantías mínimas de seguridad, para que el equipo pueda jugar en su campo durante la próxima temporada liguera.

Una resolución adoptada “con pena”, pero de forma obligada después de que el estudio arrojase un resultado “absolutamente sorprendente” y “demoledor”, según ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano. “Hemos llegado a un punto de no retorno”, ha lamentado el titular del ramo, que ayer firmó la orden de extinción de la concesión después de que el club no atendiese los sucesivos requerimientos.

La auditoría, encargada como paso previo a la reforma integral proyectada para el estadio, ha revelado una situación de “obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” por parte de la directiva. Sus conclusiones advierten de que el estado de mantenimiento del recinto no permite garantizar la seguridad de espectadores, deportistas, trabajadores, cuerpos de seguridad y el resto de las personas que participan en la celebración de los partidos.

Situación de los accesos y las zonas exteriores del estadio. / Comunidad de Madrid

“No es solamente que falte un papel. Cuando no tienes las licencias no hay manera de garantizar que no pueda pasar algo”, ha subrayado De Paco Serrano. Las principales deficiencias afectan a los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones de higiene y salubridad.

El informe constata también la ausencia de registros de limpieza, análisis del agua, evaluaciones del riesgo de legionela y programas sanitarios, además de documentación que acredite la legalización de instalaciones críticas, las inspecciones periódicas obligatorias y los planes de mantenimiento. A ello se suman equipamientos que han superado su vida útil y el uso de la antigua zona de restauración como almacén de objetos y basuras, con el consiguiente peligro en caso de incendio.

"No podemos seguir ni un día más”, ha insistido el consejero, que ha precisado que todas las deficiencias detectadas están relacionadas con la falta de mantenimiento y no con problemas estructurales, los cuales ya fueron solucionados durante la primera fase de la reforma acometida por el Ejecutivo regional.

Estado de la antigua zona de restauración, utilizada como almacén de objetos y basura. / Comunidad de Madrid+

La Comunidad remitió al Rayo un primer requerimiento de documentación el pasado 12 de julio y le concedió un plazo inicial de 15 días. El club solicitó una prórroga el último día alegando que la documentación reclamada era extensa y complicada, pero volvió a dejar transcurrir el nuevo plazo “sin aportar ni un solo documento”.

“No hemos recibido absolutamente nada”, ha reprochado De Paco Serrano, para quien esta falta de respuesta “subraya todavía más el estado de dejación" de la directiva, a la que ha acusado de convertir el “burofax va, burofax viene y luego dejo pasar los plazos” en un “estilo de gestión”. Una forma de proceder que "está llevando a la ruina a un estadio que es un emblema de Madrid, del club y de una afición, y no lo vamos a permitir”, ha advertido.

La orden de extinción comunicada al Rayo incluye una suspensión cautelar del título habilitante para permanecer en el estadio. “El club ahora mismo ha desaparecido de esta ecuación. La Comunidad de Madrid toma las riendas de la reforma”, ha afirmado De Paco Serrano. Para el consejero, lo que ha pasado en el estadio es "absolutamente intolerable" y evidencia que el club, "en estos momentos, no está capacitado para ser concesionario de un espacio de titularidad pública".

Lejos de Vallecas por un tiempo

La Consejería ha preparado tres contratos para comenzar inmediatamente las obras. La idea es acceder al estadio este mismo martes, "si nos abren la puerta, que espero que sí”, ha apuntado De Paco. Una vez empiecen, los trabajos se prolongarán durante meses. El consejero no ha podido precisar si serán “dos o seis”, pero se ha comprometido a intentar que sea el menor tiempo posible.

Una vez terminadas las actuaciones será necesario negociar una nueva concesión, con unas condiciones de mantenimiento “muchísimo más duras”. Lo ideal, según De Paco, es un modelo como el del Movistar Arena, en el que una tercera empresa gestiona y mantienen las instalaciones, las cuales alquila el Real Madrid de baloncesto para jugar sus encuentros como local.

Fruto de esta intervención, los primeros encuentros de la temporada no podrán disputarse en Vallecas, aunque el equipo podrá seguir compitiendo. El Rayo deberá comunicar a LaLiga y a la Federación el estadio alternativo que utilizará. La Comunidad asegura que mantendrá una coordinación constante con ambas entidades y con la Federación Madrileña.

La intervención tampoco afectará a la reforma integral priyectada. El proyecto, dotado con 60 millones de euros, elevará el aforo desde los 14.500 asientos actuales hasta, al menos, 18.500, incorporará una nueva grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz y adaptará el campo a los estándares modernos. “No solo no retrasa la reforma, sino que solidifica todo el aparato documental para continuar con ella”, ha defendido el consejero.

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Pese al enfrentamiento con la directiva, De Paco Serrano ha descartado que la Comunidad quiera desvincular el estadio del equipo o concedérselo a otro club. “Para nosotros, el estadio está íntimamente ligado al Rayo”, ha asegurado. “Lo que queremos es que la empresa que tenga la concesión cumpla con sus obligaciones”.

Fuente: El Periódico de España