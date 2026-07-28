La guinda a la plantilla del Córdoba Futsal: el ala Lucas Perin regresa dos años después

El ala brasileño Lucas Perin ha regresado al Córdoba Futsal, según ha avanzado la revista digital El Remate. El jugador sudamericano ha puesto fin a su etapa de dos años en el Anderlecht belga para regresar al club en el que se confirmó como una estrella en el fútbol sala europeo. Perin le pondrá la guinda a la nueva plantilla que entrenará David Fernández, cuyo objetivo será de nuevo lograr la permanencia en la máxima categoría nacional.

Perin llegó a Córdoba en el mercado de invierno de la temporada 2020-21 y estuvo en la entidad que preside José García Román hasta la conclusión de la campaña 2023-24 cuando puso rumbo al Anderlecht. El Córdoba Futsal lo dejó como su tercer máximo goleador histórico en Primera, solo superado por Zequi y Saura, y el tercero también con más campañas en la máxima categoría, solo tras Zequi y Pablo del Moral. En su última temporada en Córdoba marcó 17 goles.

La trayectoria del ala brasileño

Lucas Perin representa el perfil del ala brasileño formado para desequilibrar: rápido, vertical, ambidiestro y con una marcada vocación ofensiva. Nacido el 17 de mayo de 1998 en São Bernardo do Campo, comenzó a pulir sus condiciones en la cantera del Corinthians, una de las escuelas más prestigiosas del fútbol sala de Brasil. Allí conquistó en 2016 la World Futsal Cup sub-18, celebrada en Blanes, y fue elegido mejor jugador y máximo goleador del torneo tras anotar 12 tantos.

Antes de dar el salto a Europa pasó por Portuguesa, Palmeiras, Osasco, Asif Ibirubá y Pato Futsal. También fue internacional sub-20 con Brasil. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad lo incorporó en enero de 2021 como una apuesta de futuro y Perin terminó convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del conjunto blanquiverde. Su facilidad para el uno contra uno, su cambio de ritmo y su capacidad para finalizar con ambas piernas le permitieron actuar en cualquiera de las posiciones exteriores.

Lucas Perin, en su etapa como jugador del equipo cordobés. / A.J. González

Su trayectoria triunfal en el Córdoba Futsal

En Córdoba vivió más de tres temporadas y fue ganando peso hasta firmar su mejor registro durante el curso 2023-24, cuando alcanzó los 17 goles. Su fútbol no se limitaba a la finalización: era capaz de recibir abierto, superar a su marcador, atacar espacios interiores y acelerar encuentros cerrados. Esa mezcla de desborde y pegada despertó el interés del RSCA Futsal, campeón belga y habitual de la Liga de Campeones, que lo contrató en el verano de 2024.

Su etapa en Bélgica, sin embargo, estuvo condicionada por una grave lesión que lo mantuvo aproximadamente un año y medio apartado de las pistas. El Anderlecht anunció su salida en junio de 2026, después de dos campañas y al concluir su contrato. A sus 28 años, Perin afronta ahora el desafío de recuperar continuidad y volver a mostrar al atacante eléctrico, imprevisible y hambriento de gol que dejó huella en Vista Alegre.

El estado de la plantilla

Por el momento, el Córdoba Futsal cuenta con 17 jugadores confirmados de cara a la próxima temporada. A día de hoy, el Córdoba Futsal mantiene a diez con contrato firmado al menos hasta el 2027, una nómina de futbolistas que forman los porteros Víctor y Fabio, los cierres Andrei y Hugo y los alas Enzo Báez, Murilo , Zequi, Titi del Rey, Javi Aranda y David Fernández. Además, ha fichado al cierre madrileño Alvarito (exMálaga Ciudad Redonda), a los alas zurdos Ivi (exAlzira), Faly (cedido por el Valdepeñas) y Lucas Perin (exAnderlecht), al ala diestro Pablo Ordóñez (ex Málaga Ciudad Redonda) y a los pívots Miguel Ángel Palacio (exElPozo Murcia B) y Pablo Ibarra (exPinatar).

Las bajas en la plantilla son los cierres Pablo del Moral y Nacho Gómez, los alas Arnaldo Báez y Carlos Gómez y los pívots Nacho Parreño y Tomás Pescio. El entrenador granadino David Fernández ha subido desde el filial para ocupar el banquillo en sustitución del argentino Emanuel Santoro.

El Córdoba Futsal cuenta en estos momentos con cuatro cierres y nueve alas, por lo que habrá descartes en estos puestos en las próximas semanas. El regreso a los entrenamientos tendrá lugar el próximo 3 de agosto.