Fuente Palmera y Posadas acogerán la Kutxabank Cup Diputación de Córdoba Trofeo Fepamic de Fútbol 7

El Palacio de la Merced fue el escenario elegido para acoger la presentación de la Kutxabank Cup Diputación de Córdoba Trofeo Fepamic de Fútbol 7, “evento que cambia de nombre en este 2026 y que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en las localidades de Fuente Palmera y Posadas”.

Así lo señaló el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien fue el encargado de dar a conocer los detalles de esta cita de carácter internacional que contará con la presencia del SL Benfica y el Sporting de Lisboa.

Romero hizo referencia a que “nos encontramos ante el torneo más consolidado del fútbol cordobés que volverá a disputarse en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín”.

Autoridades y colaboradores de la Kutxabank Cup, en la Diputación. / CÓRDOBA

Los clubes españoles participantes

En su 13ª edición, este encuentro, antes denominado Cajasur Cup Diputación de Córdoba Trofeo Fepamic de Fútbol 7, contará con la participación de las mejores canteras nacional. Así estará presente el Valencia CF, El Real Betis, el Villarreal CF, el Sevilla FC, el Málaga CF, la UD Almería o el Granada CF, además de los citados clubes internacionales y una nutrida representación de los mejores equipos de la provincia.

Junto al diputado provincial, estuvieron en la presentación del torneo Fernando Peña, jefe de patrocinios de Kutxabank; el alcalde de Posadas, Emilio Martínez, y el regidor de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, acompañados por los responsables de Deportes de ambos municipios; Juan Antonio Palacios y Francisco Javier Sánchez, respectivamente.