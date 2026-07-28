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Dumfries: “Estoy muy orgulloso de ser parte del Real Madrid”

El neerlandés se estrenó en Valdebebas y apuntó que “tenemos un gran equipo y un gran entrenador".

Denzel Dumfries posa en su primer día como madridista.

Denzel Dumfries posa en su primer día como madridista. / Real Madrid

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El neerlandés Denzel Dumfries completó su primer día oficial como jugador del Real Madrid. Después de pasar a primera hora el reconocimiento médico, el lateral se incorporó al entrenamiento con sus nuevos compañeros y tuvo tiempo para conversar animadamente con José Mourinho, que será su entrenador durante las tres próximas temporadas, si no ocurre nada raro y se cumplen los buenos vaticinios del madridismo.

Buen recibimiento

El nuevo futbolista blanco habló con los medios del club para ofrecer sus primeras sensaciones: “Después del primer entrenamiento me siento genial. Tras las vacaciones estoy feliz de empezar. Es un honor estar aquí. Las instalaciones son increíbles. Muy grandes. Te puedes perder muy rápido. Me están ayudando a saber dónde está todo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, de ser parte de este club. El inicio ha ido muy bien". Sobre el recibimiento de sus compañeros comentó que "me han recibido muy bien. Hay varios que siguen de vacaciones por el Mundial, pero los que están aquí me han recibido muy bien: el cuerpo técnico, el entrenador… Me he sentido muy bien recibido. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Es muy bueno trabajar y aprender de ellos”.

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Dumfries reveló que "ya estoy aprendiendo a hablar español. Va a ser divertido aprenderlo”. Y prosiguió hablando de la pretemporada: "En la pretemporada construyes las bases de la temporada. Durante la pretemporada vendrán nuevos jugadores, es importante conocernos todos y trabajar duro. Esas son las cosas más importantes”. Denzel concluyó mandando un mensaje a todos los madridistas: "Estoy encantado de conoceros a todos. Estoy muy orgulloso y contento de estar aquí. Vamos a luchar por los objetivos. Es un honor jugar para el Real Madrid y vamos a hacer que os sintáis orgullosos”.

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Fuente: El Periódico

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