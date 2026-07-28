El Cajasol Coto Córdoba ya tiene segundo entrenador: el pozoalbense José Fernández 'Popi' será el ayudante de Gonzalo Rodríguez

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ha anunciado el fichaje de un segundo entrenador que acompañe a Gonzalo Rodríguez en una temporada de máxima exigencia. Se trata del pozoalbense José Rodríguez 'Popi', un pozoalbense que ha llegado tras desvincularse del BBC Monthey suizo, el club en el que se encontraba ejerciendo de primer técnico.

La salida de Nacho Pastor, que puso rumbo al Algeciras de Segunda FEB, dejó vacante una pieza importante dentro del cuerpo técnico. Por ello, la entidad que preside Rafael Blanco trabajó en la búsqueda de un relevo que respondiera a un perfil muy concreto: un técnico cordobés con capacidad para manejar estadísticas avanzadas y aportar valor añadido en el análisis del juego.

Dentro de ese retrato encajaba el nombre de José Rodríguez 'Popi', uno de los entrenadores cordobeses con mayor recorrido en el baloncesto internacional en los últimos años. Natural de Pozoblanco, Popi llevaba al menos una década fuera de la provincia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera lejos de Córdoba, e incluso de España, hasta consolidarse como un ayudante cotizado en estructuras de alto nivel.

Popi Fernández, en un tiempo muerto. / Dínamo de Kursk

Una trayectoria amplia y diversa

Su trayectoria le ha llevado por banquillos de gran exigencia, tanto en el baloncesto español como en el extranjero. Ha trabajado en clubes como el Bembibre de la Liga Femenina española, el poderoso Dínamo de Kursk ruso, el Sopron húngaro y varios equipos suizos, entre ellos el Troistorrents y el BBC Monthey. Además, su experiencia se ha extendido también a competiciones internacionales de primer nivel, un aval importante para un club que quiere rodearse de perfiles preparados para dar un salto competitivo en todos los ámbitos. Con el Sopron ha pasado por las principales canchas del baloncesto femenino europeo.

Con el paso de las temporadas, Popi ha construido una imagen de técnico fiable, especializado y con capacidad para adaptarse a contextos muy distintos. Aunque buena parte de su recorrido reciente ha sido como segundo entrenador, también ha ejercido como primero en algunos de esos proyectos, lo que amplía aún más su bagaje profesional.

Su vinculación con el baloncesto cordobés, pese a la distancia, no se ha roto nunca. Rodríguez ha seguido siendo un habitual en los veranos de la provincia, participando como colaborador en varios de los campus que se organizan en Córdoba cada verano. Entre ellos figura el campus de La Rambla que impulsa el director técnico del Coto, Paco Zafra, un detalle que refuerza su conexión con el entorno del club.

Con contrato en el BBC Monthey

El principal obstáculo que había para una llegada de Popi al banquillo blanquiverde estaba en su situación contractual. El técnico tenía todavía un año de contrato con el BBC Monthey, por lo que cualquier operación pasaba necesariamente por alcanzar un acuerdo que facilitase su salida. Una vez salvado ese obstáculo, el acuerdo fue rápido y el pozoalbense firmó por el Coto Córdoba.