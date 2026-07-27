El Real Club Priego Fundación Kutxabank entrará directamente en los octavos de la Champions

El Real Club Priego Fundación Kutxabank disputará la próxima temporada la Champions League de tenis de mesa. El conjunto prieguense accede directamente a los octavos de final después de quedar situado como octavo cabeza de serie de la competición continental.

La clasificación supone un nuevo reconocimiento al histórico título de la Copa de Europa conquistado durante la temporada 2025-26. Aquel éxito permitió a la entidad cordobesa sumar los puntos necesarios para mejorar su posición en el ránking europeo y asegurarse un lugar entre los ocho principales favoritos.

El Real Club Priego evitará así el denominado stage 1, la fase inicial que se celebrará a finales de agosto. Su estreno en la Champions llegará previsiblemente en noviembre, cuando se disputen las eliminatorias de octavos de final.

El premio al título de la Europe Cup

La conquista de la Copa de Europa marcó una de las páginas más importantes de la historia del deporte prieguense y cordobés. El club consiguió levantar por primera vez un título continental y reforzó su prestigio dentro del tenis de mesa europeo.

Ese triunfo ha tenido ahora una consecuencia directa. Los puntos obtenidos han colocado al conjunto prieguense como octavo cabeza de serie de la Champions, una condición que le permite saltarse la primera ronda y entrar directamente en la fase eliminatoria.

El resultado confirma el crecimiento de una entidad que pretende consolidarse entre los principales clubes de Europa y mantener su competitividad en las grandes citas internacionales.

La Champions comenzará en noviembre

El club dispondrá todavía de varios meses para preparar su estreno en la máxima competición continental. La Champions League entrará en escena para el Real Club Priego durante el mes de noviembre, por lo que la entidad centrará buena parte del verano en confeccionar una plantilla capaz de responder a las exigencias de una temporada especialmente intensa.

La entrada directa en octavos reduce el número de encuentros previos, pero también eleva el nivel de los posibles adversarios. El conjunto prieguense se encontrará desde su debut con algunos de los equipos más potentes del continente.

Una temporada con tres grandes frentes

El Real Club Priego competirá durante el próximo curso en la Champions League, la Superdivisión masculina y la Copa del Rey. La entidad afrontará así una campaña con objetivos nacionales e internacionales y con la necesidad de construir un equipo acorde a sus nuevas expectativas.

Después de conquistar la segunda competición continental, el siguiente desafío será competir con garantías en la máxima categoría europea. El club prieguense vuelve a elevar el listón y encara una temporada en la que la ambición será nuevamente una de sus principales señas de identidad.