El Montilla Córdoba Triatlón brilla con seis medallas en el Nacional de Calahorra

El Montilla Córdoba firmó una destacada actuación en el Campeonato de España de triatlón cross, duatlón cross y acuatlón, celebrado en Calahorra. El club cordobés sumó varios títulos nacionales y podios en una cita que reunió a algunos de los mejores especialistas del país en estas modalidades.

Tres medallas en cadetes femeninos

Uno de los grandes éxitos llegó en la categoría cadete femenina. El equipo del Montilla Córdoba conquistó la medalla de oro en triatlón cross y añadió una plata en duatlón cross. Dentro de ese conjunto destacó también la actuación individual de Nahikari Blanco, que terminó en la tercera posición del triatlón cross cadete. Su resultado completó una excelente participación del bloque femenino, protagonista tanto en la clasificación por equipos como en la individual.

Jaime Ramírez, en el centro del podio, tras ganar el oro nacional. / CÓRDOBA

Jaime Ramírez, campeón de España

En la prueba cadete masculina de triatlón cross, el triunfo correspondió a Jaime Ramírez. El representante del Montilla Córdoba se proclamó campeón de España y aportó otro oro al balance de la entidad en Calahorra.

Dos victorias en veteranos

El club sumó además dos títulos en las categorías de edad de veteranos del acuatlón. Antonio Durán y Alisa Sushch se impusieron en sus respectivas categorías, confirmando la amplitud y el nivel competitivo del Montilla Córdoba en diferentes grupos de edad. La actuación en Calahorra refuerza la posición del club entre las entidades más destacadas del panorama nacional en las modalidades de triatlón cross, duatlón cross y acuatlón.