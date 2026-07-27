Natación
María González lidera las ocho medallas que la natación cordobesa conquista en el Campeonato de España júnior
La nadadora del CN Montilla logra el oro en el 50 mariposa, mientras Helena Castillo, Sergio Rojas y José Carlos Romero completan una brillante actuación en Sabadell
La natación cordobesa volvió a demostrar su potencial en una gran cita nacional. Los representantes de la provincia consiguieron ocho medallas en el Campeonato de España júnior, celebrado en Sabadell con la participación de 676 deportistas pertenecientes a 216 clubes de todo el país.
El balance incluye un oro, tres platas y cuatro bronces, repartidos entre nadadores del CN Montilla, Natación Córdoba y Navial. También participó el CN Baena. La actuación más destacada correspondió a María González, del CN Montilla, que se proclamó campeona de España en los 50 metros mariposa de 17 años. La nadadora completó su participación con una medalla de bronce en los 50 espalda.
Dos platas para Helena Castillo
Helena Castillo, representante del Natación Córdoba, subió dos veces al segundo escalón del podio. La cordobesa consiguió una plata en 1.500 metros libres de 16 años y un bronce en 800 libres, confirmando su nivel en las pruebas de fondo y su capacidad para competir entre las mejores especialistas nacionales de su categoría. Sus resultados aportaron dos de las ocho preseas logradas por la expedición cordobesa en Sabadell.
Cuatro medallas para el Navial
El Navial sumó cuatro metales por medio de Sergio Rojas y José Carlos Romero. Rojas conquistó dos bronces en las pruebas de 100 metros mariposa y 200 estilos de 17 años. Su doble presencia en el podio confirmó su versatilidad y regularidad en dos distancias de características diferentes.
José Carlos Romero obtuvo una medalla de plata en los 200 estilos de 18 años y un bronce en los 400 estilos. El nadador del Navial cerró así el campeonato con dos podios en las pruebas combinadas, contribuyendo de forma decisiva al excelente balance de la natación cordobesa.
Ocho podios entre tres clubes
Los resultados obtenidos por María González, Helena Castillo, Sergio Rojas y José Carlos Romero permitieron a Córdoba terminar el campeonato con ocho medallas. El oro del CN Montilla, las dos platas del Natación Córdoba y los cuatro metales del Navial reflejan la calidad de la cantera provincial y su capacidad para competir en diferentes estilos y distancias. La cita de Sabadell volvió a situar a la natación cordobesa entre las más destacadas del panorama nacional júnior.
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