La etapa cordobesa de la Vuelta a España inicia su cuenta atrás

La Vuelta Ciclista a España regresará a Córdoba el próximo 6 de septiembre de 2026. La ronda nacional volverá a la capital cordobesa con una etapa de 181 kilómetros que partirá desde Palma del Río y presentará un recorrido ondulado, con características propias de una etapa clásica de un día.

La puesta de largo de la etapa tuvo lugar en el Ayuntamiento de Córdoba, en un acto que contó con la presencia del alcalde, José María Bellido, y del director general de la Vuelta a España, Javier Guillén.

El recorrido unirá Palma del Río con Córdoba capital y atravesará también los términos de Posadas, Villaviciosa de Córdoba y Espiel. La organización ha diseñado una jornada exigente, con terreno suficiente para favorecer los ataques y dificultar el control de los equipos de los velocistas. La meta estará situada en la Avenida de Vallellano de Córdoba.

Tres puertos de tercera categoría

La etapa cordobesa incluirá tres ascensiones puntuables de tercera categoría: el Puerto de la Forestal, el Alto de Villaviciosa y el Puerto Artafi. La acumulación de desnivel y el perfil quebrado ofrecerán diferentes alternativas tácticas. Los corredores más ofensivos podrán buscar la fuga, mientras que los equipos interesados en disputar la victoria deberán controlar una jornada con numerosos puntos propicios para romper el pelotón.

El trazado recuerda al de las clásicas por la combinación de distancia, repechos y puertos de menor entidad, pero capaces de seleccionar la carrera si se afrontan a un ritmo elevado.

Asistentes a la presentación de la etapa cordobesa de la Vuelta a España. / CÓRDOBA

El precedente de Wout van Aert

Córdoba recibió por última vez una etapa de la Vuelta en 2024. En aquella ocasión, el belga Wout van Aert se impuso en un emocionante esprint en la capital. Dos años después, la competición regresará a la provincia con un recorrido diferente y una mayor presencia del territorio cordobés. La salida desde Palma del Río permitirá que la etapa atraviese distintos municipios antes de dirigirse hacia la capital.

El regreso de la prueba supondrá también una nueva oportunidad de proyección turística y deportiva para Córdoba, con la presencia de los principales equipos y corredores del pelotón internacional.

Diez días por Andalucía

La Vuelta 2026 se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con salida en Mónaco y llegada final en Granada. La carrera recorrerá Andalucía entre el 4 y el 13 de septiembre y pasará por las ocho provincias de la comunidad. La etapa cordobesa se celebrará, por tanto, dentro del tramo decisivo de la competición, cuando la clasificación general comenzará a estar más definida. La 81.ª edición de la ronda española arrancará por tercer año consecutivo fuera del país y transitará por carreteras de cuatro naciones.

Granada sustituye a Madrid como final

La edición de 2026 no concluirá en Madrid. La organización ha fijado la llegada definitiva en Granada para evitar la coincidencia con la prueba de Fórmula 1 prevista en la capital española. La Vuelta cerrará así su recorrido en Andalucía después de diez días consecutivos por la comunidad. Córdoba ocupará un lugar destacado en ese itinerario con una etapa larga, ondulada y abierta a diferentes desenlaces.

El alcalde de Córdoba agradeció "la confianza que siempre pone la Vuelta a España con Córdoba", además de apuntar que la ciudad cuenta con una sierra que invita a recorrerla en bicicleta y mucha gente que practica este deporte habitualmente".

Belido recalcó que acoger una meta de Vuelta a España "es una de las mayores inversiones que puede hacer esta ciudad, porque es un gran escaparate ante millones y millones de personas en todo el mundo, pues difunde nuestra belleza natural y patrimonial".

Javier Guillén destacó que Córdoba siempre está en la Vuelta a España cuando lo pide y el hecho de que este año pase por las ocho provincias andaluzas. También resaltó que la transmisión televisiva "es el mejor escaparate que una ciudad puede tener".

Guillén avanzó que por el perfil de la etapa, "probablemente no habrá esprint, ya que ganará uno de los candidatos de la general".