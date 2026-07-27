El Cajasol Ángel Ximénez inicia la pretemporada con la ausencia de Bonanno y el club buscando una salida a Carvalho

El Cajasol Ángel Ximénez ya ha regresado al trabajo para preparar una nueva temporada en la Liga Asobal. El equipo de Puente Genil ha iniciado así la primera campaña completa de Toni Malla al frente del banquillo, después de que el técnico llegara el pasado mes de enero para sustituir a Paco Bustos.

La plantilla presenta cinco novedades. El club ha incorporado al central Quim Rocas, cedido por el Granollers después de pasar por el segundo equipo del Barcelona; al lateral izquierdo internacional argentino Nico Bonanno, procedente de La Nava; y al guardameta croata Matej Asanin. La lista de altas se completa con los regresos de Paco Andrés y Pablo Soler. El extremo derecho pontanés vuelve después de una temporada en el Antequera de Primera Nacional, mientras que Soler se reincorpora tras finalizar su cesión en el Proin Sevilla de División de Honor Plata.

Dos ausencias en el inicio

Elcio Carvalho no se encuentra actualmente en Puente Genil. El club trabaja en su salida mediante una cesión o un traspaso, por lo que el guardameta no forma parte de la planificación inicial. Tampoco se ha incorporado todavía Nico Bonano, aunque su llegada está prevista en breve.

Sí se encuentra ya en Puente Genil Quim Rocas. El central sufrió hace unas semanas un esguince de tobillo durante su concentración con la selección española júnior y continuará su proceso de recuperación junto al equipo.

El cuerpo técnico dialoga con los jugadores de la plantilla. / BM PUENTE GENIL

Una plantilla prácticamente cerrada

La portería estará formada, en principio, por Álvaro de Hita y Matej Asanin.

La primera línea la integran David Estepa, Dani Serrano, Nico Bonanno, Pablo Simonet, Quim Rocas, Daniel Vieira y Youssef Laoloua.

En la segunda línea figuran Mario Dorado, Antonio Cabello, Paco Andrés, Pablo Soler, Paco Bernabéu, Tiago Sousa y Dani Ramos.

El club considera cerrada la plantilla, aunque no descarta volver al mercado en caso de que se produzca alguna baja o cesión durante la pretemporada.

Una preparación cargada de partidos

El Ángel Ximénez afrontará una preparación con numerosos encuentros para llegar al inicio liguero con el equipo suficientemente rodado. Durante la segunda semana de agosto, los pontaneses tienen previsto disputar dos amistosos en Portugal. Posteriormente se medirán al Cuenca (día 13) y al Ciudad Real (día 14), antes de enfrentarse al Trops Málaga (día 19).

La siguiente cita llegará en San Fernando, donde el conjunto de Puente Genil disputará el 29 de agosto la semifinal de la Copa de Andalucía frente al BM Los Dólmenes Antequera. En caso de superar la eliminatoria, jugará la final el sábado 5 de septiembre, a las 12.00 horas, en Palma del Río.

Posible duelo con el Proin Sevilla

Si no se producen sorpresas, la final autonómica podría enfrentar a los dos representantes andaluces de la Liga Asobal: el Cajasol Proin Sevilla y el Cajasol Ángel Ximénez. Ese hipotético duelo tendría un aliciente añadido, ya que ambos equipos volverían a enfrentarse una semana después en la primera jornada de la Liga Asobal, esta vez en la capital hispalense.

El conjunto de Toni Malla inicia así una pretemporada importante, marcada por la integración de los nuevos jugadores, la recuperación de Quim Rocas y la necesidad de afianzar un bloque capaz de afrontar con mayores garantías la nueva campaña.