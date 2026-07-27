Tiro con arco
Amelia Cruz se proclama subcampeona de España con la selección andaluza de tiro con arco
La arquera cordobesa logró la medalla de plata por equipos en el Campeonato de España absoluto de selecciones autonómicas de arco tradicional celebrado en Madrid
La cordobesa Amelia Cruz, integrante del Club Arqueros de Córdoba, ha conseguido la medalla de plata en el Campeonato de España absoluto de selecciones autonómicas de arco tradicional, celebrado en Madrid. La deportista subió al segundo escalón del podio como componente de la selección andaluza, que completó una destacada actuación en la competición nacional. El resultado permite a Cruz añadir un nuevo éxito a su trayectoria y situarse entre las arqueras más destacadas del país en esta modalidad.
Plata nacional por equipos
La representante del Club Arqueros de Córdoba participó en el campeonato defendiendo los colores de Andalucía. El conjunto autonómico avanzó hasta la lucha por el título y terminó la competición como subcampeón de España, logrando una valiosa medalla de plata en categoría absoluta. El éxito supone también un nuevo reconocimiento para el tiro con arco cordobés, que vuelve a contar con representación en el podio de una cita nacional.
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