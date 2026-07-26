El Córdoba Futsal regresará el 3 de agosto al trabajo para encarar una pretemporada con cinco amistosos

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya tiene definida su pretemporada para preparar la campaña 2026-27. El conjunto blanquiverde volverá el 3 de agosto a los entrenamientos. Posteriormente disputará cinco amistosos durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre, con rivales de distinto nivel, además de participar en la Copa de Andalucía.

El primer compromiso tendrá lugar el 11 de agosto en Montilla, donde el equipo cordobés se enfrentará al Santaella 2010 CD Futsal. Este encuentro supondrá la primera prueba para una plantilla que deberá comenzar a asimilar los conceptos del cuerpo técnico y a integrar las novedades del nuevo proyecto.

Segunda prueba ante el Virgili Cádiz

Solo tres días después, el 14 de agosto, el Córdoba Patrimonio viajará hasta Cádiz para medirse al CD Virgili Cádiz Futsal. El encuentro permitirá aumentar progresivamente la carga competitiva y comprobar la evolución del equipo después de sus primeras sesiones de trabajo.

La tercera cita llegará el 22 de agosto en el Manzanares Arena, con el Manzanares Futsal como rival. Este partido será una de las pruebas más exigentes de la preparación por el nivel del conjunto manchego, uno de los rivales de la zona alta de la Primera División.

Javi Aranda conduce el balón en un partido de la pasada campaña. / Chencho Martínez

La Copa de Andalucía, a finales de agosto

El Córdoba Patrimonio participará los días 29 y 30 de agosto en la Copa de Andalucía. Los rivales todavía están por determinar, aunque la competición supondrá un buen examen antes de entrar en la recta final de la pretemporada. El torneo permitirá además medir el nivel del equipo frente a otros conjuntos andaluces.

Cierre en Vista Alegre

El último amistoso se disputará el 4 de septiembre en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio recibirá al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, en el que será el único encuentro anunciado como local dentro de este calendario. La cita servirá como presentación del equipo ante su afición y como ensayo final antes del inicio de la competición oficial. La liga la comenzará el fin de semana del 13 de septiembre en la cancha de El Ejido.