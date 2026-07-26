Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal regresará el 3 de agosto al trabajo para encarar una pretemporada con cinco amistosos
El conjunto blanquiverde disputará el 11 de agosto ante el Santaella su primer duelo de preparación y el último el 4 de septiembre frente al Zambú CFS Pinatar en Vista Alegre.
El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya tiene definida su pretemporada para preparar la campaña 2026-27. El conjunto blanquiverde volverá el 3 de agosto a los entrenamientos. Posteriormente disputará cinco amistosos durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre, con rivales de distinto nivel, además de participar en la Copa de Andalucía.
El primer compromiso tendrá lugar el 11 de agosto en Montilla, donde el equipo cordobés se enfrentará al Santaella 2010 CD Futsal. Este encuentro supondrá la primera prueba para una plantilla que deberá comenzar a asimilar los conceptos del cuerpo técnico y a integrar las novedades del nuevo proyecto.
Segunda prueba ante el Virgili Cádiz
Solo tres días después, el 14 de agosto, el Córdoba Patrimonio viajará hasta Cádiz para medirse al CD Virgili Cádiz Futsal. El encuentro permitirá aumentar progresivamente la carga competitiva y comprobar la evolución del equipo después de sus primeras sesiones de trabajo.
La tercera cita llegará el 22 de agosto en el Manzanares Arena, con el Manzanares Futsal como rival. Este partido será una de las pruebas más exigentes de la preparación por el nivel del conjunto manchego, uno de los rivales de la zona alta de la Primera División.
La Copa de Andalucía, a finales de agosto
El Córdoba Patrimonio participará los días 29 y 30 de agosto en la Copa de Andalucía. Los rivales todavía están por determinar, aunque la competición supondrá un buen examen antes de entrar en la recta final de la pretemporada. El torneo permitirá además medir el nivel del equipo frente a otros conjuntos andaluces.
Cierre en Vista Alegre
El último amistoso se disputará el 4 de septiembre en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio recibirá al Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, en el que será el único encuentro anunciado como local dentro de este calendario. La cita servirá como presentación del equipo ante su afición y como ensayo final antes del inicio de la competición oficial. La liga la comenzará el fin de semana del 13 de septiembre en la cancha de El Ejido.
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- La Junta de Andalucía cambia las contraseñas de Séneca tras detectar un posible 'hackeo' a datos de profesores y alumnos
- La cordobesa Triana pasa a la final de La Voz Kids con el respaldo de Luis Fonsi: “Lo vivo todo muy intensamente”
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- Córdoba, un escenario de película