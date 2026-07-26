Carmen Avilés cierra el Campeonato de España con un gran oro en el relevo 4x400

La atleta cordobesa Carmen Avilés puso el broche a su participación en el Campeonato de España absoluto de Málaga con una brillante medalla de oro en el relevo 4x400 femenino. Avilés formó parte del cuarteto del Playas de Castellón que superó con claridad a todos sus rivales.

La prueba cerró el programa del campeonato, por lo que concentró toda la atención de los espectadores presentes en el estadio. El relevo largo femenino respondió a las expectativas con una carrera intensa y muy disputada.

Una dura lucha por el oro

El Playas de Castellón fue netamente superior a todos sus rivales a lo largo de la carrera. Carmen Avilés hizo la última posta, en lo que fue un paseo triunfal hacia la medalla de oro por la gran ventaja que había sobre sus más inmediatas seguidoras. El equipo de Castelleón acabó ganando con un tiempo de 3.33.32 minutos, seguido del Trops Cueva de Nerja con 3.36.04.

Carmen Avilés celebra la victoria en la final del 4x400 del Campeonato de España. / RFEA

Birmingham, el próximo objetivo

Avilés centrará ahora su preparación en el Campeonato de Europa de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto. La cordobesa aseguró su presencia en la cita continental gracias al quinto puesto logrado en la final de los 400 metros lisos.

En Birmingham formará parte de los equipos españoles de 4x400 femenino y 4x400 mixto, dos pruebas en las que tratará de prolongar el buen momento mostrado en Málaga. La plata lograda con el Playas de Castellón confirma la regularidad de Avilés y completa un Campeonato de España positivo antes de afrontar su siguiente gran compromiso internacional.