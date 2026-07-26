El Cajasol Ángel Ximénez vuelve al trabajo para preparar una pretemporada larga y exigente

El Cajasol Ángel Ximénez echará a andar el próximo lunes con el inicio de una pretemporada que tendrá una duración más amplia de lo habitual. El conjunto de Puente Genil afrontará siete semanas de preparación, con numerosos encuentros amistosos y una plantilla que presenta importantes novedades respecto al pasado curso.

La primera sesión tendrá lugar en el pabellón Alcalde Miguel Salas, donde Toni Malla comenzará a trabajar con un grupo que conserva parte de la estructura de la pasada campaña, aunque ha experimentado cambios significativos.

No estarán ya Leandro Semedo, Claudio Ramos, Lucas Aizen, Nori Benhalima, Bombón Almeida, Domingo Luis Mosquera, Gonzalo Ribeiro y José Cuenca, que ha puesto fin a su carrera como jugador. Tampoco continúa como ayudante técnico Agustín Avilés. El propio José Cuenca ejercerá ahora de entrenador ayudante.

Dani Ramos defiende a un rival. / BM PUENTE GENIL

Cinco incorporaciones para reforzar el bloque

El club ha incorporado al central Quim Rocas, que llega cedido por el Granollers después de pasar por el segundo equipo del Barcelona; al lateral izquierdo internacional argentino Nico Bonano, procedente de La Nava; y al guardameta croata Matej Asanin.

La lista de altas se completa con dos regresos. El extremo derecho pontanés Paco Andrés vuelve al equipo después de una temporada en el Antequera de Primera Nacional, mientras que el extremo derecho Pablo Soler se reincorpora tras finalizar su cesión en el Proin Sevilla de Plata.

Un guardameta de garantías

Asanin está llamado a elevar el nivel de una posición decisiva. Su experiencia y envergadura deben aportar seguridad a una portería en la que también estarán Álvaro de Hita y Elcio Carvalho.

Un especialista defensivo

Bonano reforzará principalmente el trabajo defensivo, mientras que Quim Rocas aparece como uno de los fichajes con mayor capacidad para ofrecer variantes. Su versatilidad le permite actuar en distintas posiciones y aportar desequilibrio tanto en el juego ofensivo como en defensa.

Rocas, convalenciente de un esguince

Rocas, sin embargo, podría no estar disponible en el primer entrenamiento. El jugador sufrió un esguince de tobillo hace unos días durante el Campeonato de Europa sub-20, en el que participó con la selección española.

La plantilla queda prácticamente cerrada

El Cajasol Ángel Ximénez contará con tres porteros: Álvaro de Hita, Elcio y Matej Asanin.

La primera línea estará formada por el cordobés David Estepa, Dani Serrano, Nico Bonano, Pablo Simonet, Quim Rocas, Daniel Vieira y Youssef Laoloua.

En la segunda línea figuran Mario Dorado, los pontanos Antonio Cabello y Paco Andrés, Pablo Soler, Paco Bernabéu, Tiago Sousa y Dani Ramos.

La plantilla queda en principio cerrada, aunque el club no descarta acudir nuevamente al mercado si se produce alguna baja o cesión durante la pretemporada.

Otra de las novedades estará en el cuerpo técnico. Todo apunta a que el exjugador José Cuenca pasará a trabajar junto a Toni Malla después de cerrar su etapa sobre la pista.

Una preparación cargada de partidos

La pretemporada incluirá numerosos encuentros con el objetivo de llegar al inicio de la Liga Asobal con el equipo suficientemente rodado. Durante la segunda semana de agosto tienen los pontanos previsto disputar dos amistosos en Portugal. Posteriormente, el conjunto pontanés se medirá al Ciudad Real y al Cuenca, antes de enfrentarse al Trops Málaga.

El siguiente compromiso llegará en San Fernando, donde el Cajasol Ángel Ximénez disputará la semifinal de la Copa de Andalucía frente al BM Los Dólmenes Antequera. En caso de superar la eliminatoria, el equipo de Puente Genil jugará la final el sábado 5 de septiembre, a las 12.00 horas, en Palma del Río. Si no se producen sorpresas, el encuentro por el título podría enfrentar a los dos representantes andaluces de la Liga Asobal: el Cajasol Proin Sevilla y el Cajasol Ángel Ximénez.

Un posible anticipo del inicio liguero

Una hipotética final ante el conjunto sevillano tendría un aliciente añadido, ya que ambos equipos se medirían una semana después en la primera jornada de la Liga Asobal, esta vez en la capital hispalense.

El Ángel Ximénez afrontará así una pretemporada extensa, diseñada para integrar a los nuevos jugadores, ajustar los mecanismos defensivos y ofensivos y llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competición.

El club mantiene buena parte del bloque del pasado ejercicio, pero confía en que las incorporaciones de Asanin, Bonano, Rocas, Paco Andrés y Pablo Soler aporten un salto de calidad a una plantilla que volverá a competir entre los mejores equipos del balonmano español.