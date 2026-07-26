Alfonso Cabello regresa a lo grande conquistando el oro nacional en velocidad

El ciclista cordobés Alfonso Cabello regresó a la competición de la mejor manera posible. El rambleño, residente en Pozoblanco, abrió su participación en el Campeonato de España paralímpico con una medalla de oro en el velódromo Luis Puig de Valencia.

Cabello se impuso en los 200 metros de velocidad de la categoría C5, una prueba en la que dominó con autoridad pese a no tratarse de su especialidad principal. El podio lo completaron el almeriense Pablo Jaramillo y el pacense Rubén Tanco.

La victoria supone un excelente punto de partida para el mejor deportista paralímpico que ha dado la provincia de Córdoba, que ha llegado a Valencia en plena fase de preparación para el Campeonato del Mundo, su gran objetivo de la temporada.

Alfonso Cabello, durante el pasado Mundial. / CÓRDOBA

Oro en una prueba que no es la suya

Cabello volvió a demostrar su enorme capacidad competitiva en una distancia distinta a la que le ha convertido en una referencia internacional. El cordobés controló la prueba de velocidad y se impuso con claridad, dejando buenas sensaciones en su regreso a la competición.

El Campeonato de España reúne en Valencia a los mejores ciclistas élite y sub-23, además de a los principales especialistas paralímpicos del país. Para Cabello, la cita sirve sobre todo como banco de pruebas para comprobar su estado de forma antes de afrontar los grandes compromisos internacionales.

El kilómetro, su gran objetivo

El momento más esperado llegará este domingo, cuando el rambleño dispute el kilómetro, la prueba en la que es vigente campeón mundial y plusmarquista universal. Cabello partirá como principal favorito para conquistar la corona nacional en una especialidad que domina desde hace años y en la que ha construido buena parte de su extraordinario palmarés. La cita permitirá medir con mayor precisión su nivel actual y comprobar cómo avanza su preparación para el Mundial.

La temporada 2026 ya está en marcha

El oro en velocidad marca oficialmente el inicio de la temporada 2026 para Alfonso Cabello. Su estreno no pudo ser más prometedor. El cordobés ha vuelto a competir, ha ganado en una prueba secundaria dentro de su planificación y afronta ahora el kilómetro con la intención de prolongar su dominio. Valencia es solo el primer paso de una temporada diseñada con un objetivo prioritario: llegar al Mundial en las mejores condiciones posibles.