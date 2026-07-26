Alfonso Cabello prolonga su reinado en el kilómetro nacional

Alfonso Cabello sigue siendo el gran dominador nacional del kilómetro. El ciclista rambleño volvió a conquistar el título en el Campeonato de España de ciclismo paralímpico, celebrado en Valencia con la presencia de los mejores especialistas del país. Fue su duodécima corona nacional en esta prueba.

El vigente campeón mundial de la especialidad se impuso con autoridad y confirmó que continúa siendo la gran referencia española de esta prueba.

Cabello compitió representando al CC Alcantarilla y volvió a demostrar su superioridad en una distancia que domina desde hace más de una década.

Alfonso Cabello, durante el pasado Mundial. / CÓRDOBA

Una victoria contundente

El cordobés venció con un tiempo de 1.06.353 minutos, por lo que superó por más de cinco segundos al siguiente en la meta, el almeriense Pablo Jaramillo (1.11.594). El navarro Iván Martín terminó tercero con 1.15.436.

Cabello ha ganado dos oros en Valencia, pues también se impuso el sábado en la prueba de velocidad de 200 metros.

Un título que ya es tradición

El cordobés no necesitó exprimir al máximo sus fuerzas para hacerse con una nueva victoria nacional en el kilómetro. Su experiencia, potencia y capacidad para controlar el esfuerzo le permitieron imponerse con claridad.

El título nacional del kilómetro pertenece a Cabello desde hace 14 años, una racha que refleja la extraordinaria regularidad de uno de los deportistas paralímpicos más destacados que ha dado la provincia de Córdoba.

Su dominio en el panorama nacional se mantiene intacto pese al paso del tiempo y a la aparición de nuevos rivales.

Buenas sensaciones antes del Mundial

La victoria en Valencia también confirma que la preparación para el próximo Campeonato del Mundo avanza por el camino previsto.

Cabello atraviesa una fase importante de la temporada y este nuevo título le permite acumular confianza antes de afrontar su gran objetivo internacional.

El rambleño volvió a ofrecer una imagen de solvencia y superioridad. Sin necesidad de alcanzar todavía su mejor punto de forma, dejó claro que continúa siendo el rival a batir tanto en España como en las grandes citas internacionales.