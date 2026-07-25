Alemany satisface a Simeone cerrando el fichaje de Kang In Lee por el Atlético

Mateu Alemany lleva meses peleando por cerrar uno de los nombres que figuraba en lo más alto de la lista de refuerzos que solicitaba Diego Pablo Simeone al director deportivo del Atlético de Madrid. El coreano Kang In Lee, que había jugado en el Valencia y ahora militaba en el París Saint-Germain, se había convertido en objetivo prioritario de los rojiblancos para ocupar el sitio dejado por Antoine Griezmann en la mediapunta del equipo.

40 millones

Este sábado el Atlético ha confirmado su fichaje. Los del Metropolitano han cerrado un acuerdo con el PSG para traspasarlo por 40 millones, que se desglosarían en 35 fijos y cinco más en variables, con la firma del coreano hasta el 30 de junio de 2031. Como informa el club rojiblanco, "talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo".

Nacido el 19 de febrero de 2001 en Incheon (Corea del Sur), Kang In Lee ingresó en las categorías inferiores del Valencia con 10 años de edad y, tras su etapa formativa en la cantera 'che', debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2018 en un partido de Copa del Rey, en una edición en la que acabaría siendo campeón, participando en seis partidos coperos en el camino hacia el título. El extremo jugó un total de 62 partidos con el Valencia antes de poner rumbo al Real Mallorca en agosto de 2021. En el conjunto insular fue pieza clave en los esquemas de los ex rojiblancos Luis García Plaza y Javier Aguirre, disputando 73 encuentros en dos temporadas como bermellón hasta su fichaje por el PSG en verano de 2023.

Kang In Lee defendió la elástica parisina en 124 ocasiones, aportó 16 goles y 16 asistencias y conquistó dos Ligas de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, así como tres ediciones de la Ligue 1, dos Copas y dos Supercopas de Francia. Internacional en categorías formativas con la selección surcoreana, en 2019 guió a su selección al subcampeonato mundial Sub-20, en una edición del torneo en la que fue reconocido como Balón de Oro de la competición. Asimismo, también se colgó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos 2023, como integrante de una Corea del Sur sub-23 que venció en la final a Japón (2-1). En 2019 Kang In Lee había debutado con la selección absoluta de su país, disputando un amistoso el 5 de septiembre contra Georgia (2-2). Desde entonces, ya suma 50 internacionalidades con Corea del Sur; las más recientes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Noticias relacionadas

Este fichaje era clave para Simeone, que aún tiene que ajustar con Alemany algunas llegadas y posibles salidas del conjunto atlético, que ha recibido ofertas por jugadores que no estaban contando con los minutos que esperaban.