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Norris 'vuela' en Hungría y Alonso progresa

McLaren y Aston Martin, los dos equipos con más mejoras en Hungría, las están exprimiendo

Lando Norris, este sábado en el Hungaroring.

Lando Norris, este sábado en el Hungaroring. / Europa Press

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Lando Norris (McLaren) ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría 2026 y ha lanzado un serio aviso a Ferrari, que comandó la jornada del viernes con Leclerc y Hamilton y se postula como principal candidata a la pole de esta tarde en el Hungaroring.

McLaren, que tras Aston Martin es el segundo equipo que más mejoras incorpora este fin de semana, un total de cinco, ha dado un salto cualitativo que puede catapultar al vigente campeón Norris a la lucha en cabeza.

En el último ensayo antes del ‘fuego real’ de esta tarde en clasificación, Norris ha sido el único piloto en bajar de 1.18 (1.17.939), aunque con diferencias mínimas ante Hamilton y el líder del Mundial Kimi Antonelli, que se han quedado a poco más de una décima.

Aston Martin también ha confirmado su progreso con el nuevo coche que han puesto en pista en Hungría, un AMR26-B que introduce hasta 16 actualizaciones y supone el primer paso para encauzar el rumbo tras el desastroso arranque de temporada.

A la espera del motor Honda (que llegará tras el parón veraniego, en Zandvoort), el inicio es prometedor, como dijo el viernes Adrian Newey: Alonso ha concluido 17º, una posición que en clasificación tampoco le permitiría pasar de Q1, pero la distancia respecto al crono de Norris se ha reducido (2.4 segundos).

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Su compañero Stroll ha acabado 18º a 2.9 segundos. Más lejos está Carlos Sainz, 20º a 3.4 segundos, después de perderse parte de la sesión mientras sus mecánicos trabajaban en el cambio de configuración del coche.

Fuente: Sport

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