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Los Internacionales de Pádel Ciudad de Córdoba presentan su 27ª edición

El torneo, integrado en el circuito FIP Silver, se disputará del 31 de agosto al 6 de septiembre en el Sierra Morena Sport Club y La Salle Sport

Asistentes a la presentación del torneo internacional de pádel.

Asistentes a la presentación del torneo internacional de pádel. / CÓRDOBA

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Las Instalaciones Deportivas La Salle Sport acogieron la presentación oficial del cartel de la 27.ª edición de los Internacionales de Pádel Ciudad de Córdoba Trofeo Kutxabank FIP Silver.

El acto supuso el pistoletazo de salida a una nueva edición de una competición que, después de 27 años de historia, continúa consolidada como uno de los torneos de referencia del pádel nacional e internacional.

Las nuevas fechas

La cita deportiva se celebrará entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2026. Los partidos se repartirán entre las pistas de Sierra Morena Sport Club y La Salle Sport, que volverán a convertirse durante una semana en el centro del pádel en Córdoba.

Noticias relacionadas y más

La inclusión del torneo en la categoría FIP Silver reforzará su dimensión internacional y permitirá reunir en la capital cordobesa a jugadores de alto nivel.

Presentación de los Internacionales de Pádel Ciudad de Córdoba Trofeo Kutxabank FIP Silver.

Presentación de los Internacionales de Pádel Ciudad de Córdoba Trofeo Kutxabank FIP Silver. / CÓRDOBA

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