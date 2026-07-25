Carmen Avilés logra el quinto puesto nacional y apalabra su presencia en el Europeo

Carmen Avilés cumplió con sus objetivos en la final de los 400 metros lisos del Campeonato de España absoluto, disputado en Málaga. La atleta cordobesa terminó en la quinta posición, un resultado que le permitirá previsiblemente formar parte de la selección española en el próximo Campeonato de Europa de Birmingham, previsto del 10 al 16 de agosto. Avilés estará presente en la cita continental para competir en los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto, dos pruebas en las que España aspira a ofrecer un buen rendimiento.

La corredora del Playas de Castellón completó una carrera más a menos. Tras controlar los primeros metros, aumentó el ritmo en la parte final y apretó al límite de sus fuerzas durante los últimos 80 metros. Sin embargo, le faltaron fuerzas para luchar por las medallas.

Su mejor marca de la temporada

La cordobesa cruzó la meta con un tiempo de 53.69 segundos. El resultado confirma la evolución de Avilés en el tramo decisivo del curso y refuerza su candidatura para tener protagonismo en los relevos de la selección española.

La quinta plaza le permitió cumplir el principal objetivo con el que había afrontado el campeonato: mantenerse entre las mejores especialistas nacionales y garantizarse una posición dentro de los equipos de relevos que competirán en Birmingham.

Carmen Avilés, durante una competición. / CÓRDOBA

Blanca Hervás se impone en una final ajustada

La lucha por el título nacional no pudo estar más igualada. Paula Sevilla y Blanca Hervás pelearon por el oro hasta los últimos metros, con triunfo final para Hervás por una sola centésima de diferencia (52.31) sobre su rival (52.32).

La final respondió a las expectativas y ofreció uno de los momentos más emocionantes de la segunda jornada del campeonato. El público vibró con una carrera que puso el cierre al programa del sábado.

Avilés volvió a demostrar su regularidad en una prueba en la que ya había ocupado la cuarta posición en el Campeonato de España al aire libre del pasado año y en el Nacional de pista cubierta del último invierno.

Última cita con el Playas de Castellón

La participación de Carmen Avilés en Málaga todavía no ha terminado. La atleta cordobesa cerrará este domingo su presencia en el campeonato con la final del 4x400 femenino por clubes.

Avilés competirá con el Playas de Castellón y tratará de repetir, como mínimo, la medalla de plata conseguida en la pasada edición. Después de asegurar su billete para Birmingham y firmar su mejor marca del año, la cordobesa afrontará la última prueba del Nacional con la posibilidad de añadir un nuevo podio colectivo a su trayectoria.

Más presencia provincial

Mientras, la montillana María del Mar Marqués ocupó la duodécima plaza en el 3.000 obstáculos. El manchego del Club de Atletismo Cordobés Óscar Izquierdo finalizó octavo en el 100 metros lisos al lesionarse en plena final. Este domingo participará Julieta Giovannini en lanzamiento de peso.