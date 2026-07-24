Carmen Avilés se mete con solvencia en la final de 400 lisos del Campeonato de España

La atleta cordobesa Carmen Avilés logró una plaza en la final del 400 metros lisos del Campeonato de España absoluto, que se disputa en Málaga con la presencia de las mejores especialistas del país. La velocista de 24 años avanzó con solvencia a la carrera por las medallas después de terminar segunda en su serie-semifinal y registrar el sexto mejor tiempo del conjunto de participantes.

La carrera la finalizó con un registro de 53.56 segundos, solo por detrás, en el conjunto de las tres series, de Herminia Parra (52.11), la sevillana Ana Prieto (52.73), Blanca Hervás (52.93), Bianca Acosta (53.48) y Paula Sevilla (53.50). También se clasificaron para la final Eva Santidrián (53.64) y Elisa Lorenzo (53.72).

Avilés controló bien la prueba y reservó fuerzas para el tramo decisivo. La cordobesa aumentó el ritmo en los últimos 80 metros y aseguró así su presencia en la final, prevista para este sábado a las 23.10 horas, como cierre de la jornada.

Carmen Avilés, durante una competición. / CÓRDOBA

Una oportunidad para acercarse al podio

La atleta intentará ahora mejorar sus prestaciones y aproximarse lo máximo posible a la lucha por las medallas. Su objetivo no se limita únicamente a la clasificación individual, ya que una buena actuación también podría reforzar sus opciones de ocupar un puesto relevante en los relevos españoles del inminente Europeo. Avilés aspira a ganarse un lugar en los equipos nacionales de 4x400 femenino y 4x400 mixto que competirán en el próximo Campeonato de Europa.

La final de Málaga aparece, por tanto, como una cita importante dentro de su temporada. Además del resultado en el Nacional, estará en juego su posición dentro de una especialidad en la que España cuenta con varias atletas de alto nivel.

Dos cuartos puestos como referencia

Carmen Avilés llega a la final con el precedente de sus actuaciones en los dos últimos campeonatos nacionales. La pasada temporada terminó cuarta en los 400 metros del Campeonato de España al aire libre. Ese mismo puesto lo repitió durante el pasado invierno en el Nacional de pista cubierta.

La cordobesa tratará ahora de dar un paso más y pelear por entrar en el podio. Para ello deberá mejorar su registro de las semifinales y responder en una carrera que reunirá a las ocho mejores especialistas del campeonato. Su clasificación confirma, en cualquier caso, que continúa instalada entre las principales velocistas españolas de la distancia.