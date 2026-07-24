El Cajasol Ángel Ximénez confirma las renovaciones de Álvaro de Hita y Antonio Cabello

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ha dejado perfilado su capítulo de renovaciones con las continuidades de Álvaro de Hita y Antonio Cabello, dos jugadores que representan perfiles muy distintos, pero igualmente vinculados a la identidad del club.

De Hita, de 49 años, disputará su decimotercera temporada en la entidad pontanesa. El guardameta es el futbolista con más campañas acumuladas en la actual plantilla y el jugador más veterano de la Liga Asobal.

Cabello, por su parte, tiene 22 años y cumplirá su quinta campaña en el primer equipo. El extremo se ha formado en las categorías inferiores del club y continuará defendiendo los colores de la entidad en la temporada 2026-27.

De Hita prolonga una trayectoria histórica

Álvaro de Hita seguirá aportando experiencia y seguridad a la portería del Ángel Ximénez. Su rendimiento durante la pasada temporada confirmó que todavía conserva capacidad para competir al máximo nivel.

El guardameta cerró el curso 2025-26 con 221 paradas, una cifra que lo situó en la novena posición de la clasificación general de porteros de la competición. Fue, además, su tercer mejor registro personal en la máxima categoría, solo por detrás de las 243 intervenciones que alcanzó en las temporadas 2014-15 y 2018-19.

“Estoy muy contento. No podía imaginar, ni en mis mejores sueños, que pudiera seguir tantos años en este pueblo, que me ha acogido como si fuera de Puente Genil”, afirmó el portero.

De Hita agradeció la confianza del club y de Toni Malla y aseguró que mantiene la ilusión por continuar ayudando al equipo. “Me siento contento de que el club confíe en mí, de que Toni confíe en mí y de que pueda seguir aportando”, señaló.

El deseo de sufrir menos

El veterano guardameta reconoció que la plantilla volverá a presentar numerosos cambios, aunque recordó la capacidad del Ángel Ximénez para reinventarse cada temporada. “Hemos logrado hacer temporadas más que dignas, aunque llevemos dos años sufriendo un poco. Este es el balonmano que hay ahora. Los equipos se refuerzan mucho y cuesta trabajo”, explicó.

El objetivo será mejorar las prestaciones de los últimos cursos y alcanzar la permanencia con mayor tranquilidad. “Vamos con toda la ilusión del mundo para hacer una temporada magnífica y para sufrir un poquito menos que en las anteriores”, añadió.

De Hita también reclamó el apoyo de la afición del Alcalde Miguel Salas. “Sin ellos esto no funciona. Cuando se les ha llamado, han venido y nos han apoyado. Necesitamos que estén con nosotros, que tengan paciencia y confianza porque lo vamos a dar todo”, indicó.

Antonio Cabello realiza un lanzamiento. / CÓRDOBA

Antonio Cabello, una referencia para la cantera

La renovación de Antonio Cabello refuerza la apuesta del club por sus jugadores formados en Puente Genil. El extremo pontanés llegó al primer equipo después de completar su formación en las categorías inferiores y se ha consolidado progresivamente en la plantilla de la Liga Asobal.

Cabello afrontará su quinta temporada con la misma motivación con la que inició su trayectoria profesional. “Estoy súper contento de renovar un año más con mi club. Afronto esta quinta temporada con muchísima ilusión y con la misma motivación que el primer día”, afirmó.

El jugador considera un privilegio poder continuar en la entidad en la que ha crecido deportiva y personalmente. “Este es el club de mi vida, mi casa. Aquí me he formado como jugador y como persona, y seguir defendiendo estos colores es un orgullo”, añadió. Cabello agradeció igualmente el respaldo de la entidad, del cuerpo técnico y de una afición a la que calificó como “un pilar fundamental” para el equipo.

El estado de la plantilla

El Cajasol Ángel Ximénez cuenta en estos momentos con catorce jugadores en la plantilla de la próxima temporada. Seguirán a día de hoy en el club los guardametas Álvaro de Hita y Elcio Carvalho, los centrales Dani Serrano y Pablo Simonet, los extremos Mario Dorado, Antonio Cabello y Paco Bernabéu, el lateral David Estepa y los pivotes Tiago Sousa y Dani Ramos. Cuatro han sido los fichajes, el portero croata Matej Asanin (exBesitkas), el central Quim Rocas (cedido por el Granollers), el lateral izquierdo Nico Bonanno (exNava) y el extremo Paco Andrés (exAntequera). No seguirán el portero César Almeida, el extremo José Cuenca, los laterales Domingo Luis Mosquera, Lucas Aizen y Leandro Semedo, el central Gonzalo Ribeiro, el primera línea Nori Ben Halima y el pivote Claudio Ramos.

Los fichajes:

Guardametas:

Matej Asanin (exBesitkas).

Centrales:

Quim Rocas (cedido por el Granollers).

Laterales:

Nico Bonanno (exNava).

Extremos:

Paco Andrés (exAntequera).