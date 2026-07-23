Atletismo
Carmen Avilés liderará la presencia cordobesa en el Campeonato de España de atletismo
La velocista, María del Marqués, Julieta Giovannini y el manchego del Club de Atletismo Cordobés Óscar Izquierdo competirán en la cita que se celebrará en Málaga
Málaga acogerá este fin de semana el Campeonato de España absoluto de atletismo. La cita arrancará en la mañana de este viernes y concluirá en la noche del domingo. Carmen Avilés, María del Mar Marqués, Julieta Giovannini y el manchego del Club de Atletismo Cordobés Óscar Izquierdo representarán a la provincia.
Carmen Avilés, en el 400 y el 4x400
Carmen Avilés intentará ganarse una plaza en el equipo español que disputará el Europeo (Birmingham, 10 al 16 de agosto), competición para la que ya está clasificada la aguilarense Fátima Ouhaddou en maratón. La velocista participará el viernes y el sábado en el 400 y el domingo en el relevo 4x400 con el Playas de Castellón.
A la prueba del 400 llega séptima en el ranking nacional del año con un mejor tiempo de 52.33 segundos, hecho el pasado día 16 en Madrid. Todavía está a 51 centésimas de su crono más destacado (51.82), hecho hace un año, por lo que uno de sus objetivos será mejorarlo.
La cordobesa intentará acercarse a las medallas, para así también asegurarse una plaza en los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto que competirán en el Europeo de Birmingham. Blanca Hervás y Paula Sevilla serán las favoritas en la lucha por la medalla de oro. El viernes a las 12.15 horas arrancará con las semifinales. La final está prevista para el sábado a las 23.10 horas.
Con el relevo 4x400 del Playas de Castellón será una firme aspirante al podio. La carrera de esta prueba cerrará el campeonato el domingo a las 23.15 horas.
María del Mar Marqués, en el 3.000 obstáculos
La montillana María del Marqués (Trops Cueva de Nerja) correrá el 3.000 obstáculos con la 13ª marca entre las participantes, por lo que intentará acercarse a las plazas de finalista. La carrera tendrá lugar el sábado a las 21.35 horas.
Julieta Giovannini, a por la sorpresa en lanzamiento de peso
Julieta Giovannini también tiene la 13ª marca de las participantes pero en la prueba de lanzamiento de peso. Hasta el domingo a las 20.55 horas tendrá que esperar para competir.
El sello del Club de Atletismo Cordobés
La representación del Club de Atletismo Cordobés la tendrá el manchego Óscar Izquierdo en los 100 metros lisos. Al tener la duodécima marca, su objetivo será acercarse a la final. La prueba se desarrollará al completo el viernes, las series a las 11.10 horas, las semifinales a las 21.00 horas y la final a las 23.00 horas.
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