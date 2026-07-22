Actualidad blanquiverde
Ibai Sanz, nuevo jugador del Córdoba CF: "Lo voy a dar todo para que los goles lleguen solos"
El delantero llega al club blanquiverde con ilusión tras dos campañas consecutivas firmando diez goles con el Bilbao Athletic
Ibai Sanz ya es oficialmente uno más en el Córdoba CF. El delantero vizcaíno, que jugará esta temporada cedido por el Athletic Club, fue presentado este miércoles en el Alcázar de los Reyes Cristianos, junto a Eder García, y dejó claro desde sus primeras palabras cuál será su compromiso con la entidad blanquiverde: trabajo, ambición y el deseo de seguir creciendo en el fútbol profesional. «Fuentes es Fuentes y yo soy yo. Cada uno tiene que seguir su camino y yo lo voy a dar todo con el trabajo que voy a hacer día a día para que los goles lleguen solos», afirmó.
Un paso adelante en su carrera
A sus 22 años, Ibai Sanz vivirá su primera experiencia en el fútbol profesional tras completar una progresión constante en Lezama. Llega después de enlazar dos temporadas consecutivas con diez goles en el Bilbao Athletic, unos registros que despertaron el interés de numerosos equipos antes de decidirse finalmente por el proyecto cordobesista.
El atacante explicó que la llamada del Córdoba CF suponía una oportunidad difícil de rechazar y aseguró que aterriza en El Arcángel con la máxima ambición: «Quiero agradecer tanto a la dirección deportiva del Córdoba como a la del Athletic por haber hecho posible que esté aquí. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha hambre de mejorar día a día. Estoy seguro de que lo voy a dejar todo por este escudo para conseguir los objetivos que nos marquemos».
Sobre la plantilla que está confeccionando el club, el delantero también se mostró optimista. «Somos muchos jugadores nuevos, todos con mucha calidad. Tenemos que adaptarnos a los ritmos de la Segunda División, pero eso llegará con el trabajo diario. Creo que va a ser un año muy bonito para todos», indicó.
Un Córdoba CF cada vez más atractivo
El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, aprovechó la presentación para agradecer nuevamente la predisposición del Athletic Club en una operación que refuerza las buenas relaciones entre ambas entidades. Dirigiéndose al futbolista, añadió un mensaje de confianza. «Estamos encantados de tenerte con nosotros. Sé que lo único malo que vas a encontrar en Córdoba será el calor de estos primeros días, pero estamos convencidos de que va a ser una gran temporada para ti y de que nos vas a ayudar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado», señaló.
Tomó la palabra el director deportivo, Raúl Cámara, quien puso en valor el crecimiento deportivo del Córdoba CF durante los últimos mercados. «Cada vez somos un club más atractivo para jugadores, agentes y equipos importantes. Ibai y Eder tenían mucho mercado y han decidido venir aquí. Eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo», apuntó.
En cuanto al perfil del delantero, el responsable deportivo destacó las cualidades que le convierten en un futbolista muy del gusto de Iván Ania. «Es un delantero muy completo, con muchísima movilidad, rápido al espacio, que genera continuidad en el juego, tiene mucha calidad en la definición y creemos que puede adaptarse perfectamente al estilo del míster», destacó.
No es casualidad que el Córdoba CF apostara por él. En las dos últimas temporadas con el Bilbao Athletic disputó más de 70 encuentros oficiales y firmó 20 goles y cuatro asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas del filial rojiblanco.
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