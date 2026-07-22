Eder García en su llegada al Córdoba CF: "No dudé ni un segundo en dar el visto bueno al club"

Eder García ya habla como cordobesista. El centrocampista guipuzcoano fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Córdoba CF después de incorporarse cedido por el Athletic Club para la temporada 2026-2027. Considerado uno de los futbolistas con mayor proyección de Lezama, el pivote llega a El Arcángel con el objetivo de seguir creciendo en el fútbol profesional y convencido de que el proyecto blanquiverde era el lugar idóneo para dar un nuevo paso en su carrera. «Estoy muy ilusionado de estar aquí. Tuve una llamada con Raúl hace ya un par de meses y todo lo que me comentaba, el proyecto y lo que me ofrecían a mí, me gustaba. No dudé ni un segundo en dar el visto bueno al club», afirmó.

Un año para aprender y crecer

El Córdoba CF llevaba tiempo siguiendo la evolución de Eder García y el interés fue mutuo desde el primer contacto. Así lo reconoció el propio futbolista durante su presentación, donde explicó que la propuesta del club disipó cualquier duda. El centrocampista también destacó el recibimiento que ha encontrado desde su llegada a la disciplina blanquiverde. «La bienvenida ha estado muy bien. Estoy muy contento de estar aquí», señaló.

A sus 22 años, el guipuzcoano afronta su primera experiencia lejos del entorno del Athletic Club con la intención de seguir evolucionando en una categoría tan exigente como LaLiga Hypermotion. «Mi objetivo es mejorar futbolísticamente, aprender de los compañeros que llevan muchos años en Segunda División y seguir creciendo como jugador», explicó.

Ibai Sanz y Eder García, nuevos jugadores del Córdoba CF. / Manuel Murillo / COR

El mediocentro considera que el Córdoba reúne el contexto ideal para completar ese proceso de formación. «Todos los que estamos en la plantilla somos jugadores de mucha calidad. Vengo aquí a aprender, a mejorar y a ayudar al equipo en todo lo que pueda», añadió.

Aunque su principal cometido estará en la sala de máquinas, Eder no esconde que todavía tiene margen de mejora en la faceta ofensiva. «Es un punto que tengo que mejorar y este año voy a poner el foco en esa faceta», indicó.

Un perfil que encaja con la idea de Ania

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, fue el encargado de dar la bienvenida al futbolista y agradeció públicamente la predisposición tanto del Athletic Club como del propio jugador para que la operación pudiera cerrarse. «Estamos encantados de tenerte. Sabemos que había mucha competencia y que nos has elegido. Eso nos hace sentirnos muy felices. Te vemos bastante integrado con el equipo y estamos seguros de que va a ser una grandísima temporada para ti y para nuestro equipo», apuntó.

Por su parte, el director deportivo, Raúl Cámara, definió a Eder como un centrocampista de gran recorrido, con capacidad para abarcar muchos metros sobre el terreno de juego y un perfil muy adecuado para el modelo que propone Iván Ania. «Es un centrocampista box to box con una gran capacidad física. Tiene un ritmo muy alto de juego, un gran sentido táctico y es un futbolista muy completo. Creemos que puede encajar perfectamente en el sistema del entrenador», destacó.

Además, quiso agradecer la predisposición del jugador para incorporarse al proyecto blanquiverde pese al interés de otros clubes. «Había muchísima competencia por conseguir su cesión y le agradecemos que nos haya elegido», finalizó.