El nuevo reto de José Luis Navarro Jr.: Damián Biacho se perfila como su próximo rival

José Luis Navarro Jr. ya parece que tiene nuevo rival para la disputa del combate por el título del peso supermedio de boxeo. La EBU (Unión Boxística Europea) ha designado al canario Damián Biacho como coaspirante al cinturón que se encuentra vacante.

Ahora solo falta que el nuevo posible adversario acepte la pelea. La subasta del combate tendrá lugar el 5 de agosto, una cita a la que se presentará Ricardo Sánchez Atocha como representante del púgil cordobés.

La pelea se celebrará previsiblemente en Madrid, ya que Navarro y Biacho residen precisamente en la capital de España, ciudad en la que entrenan y viven todo el año. la primere fecha posible sería la primera semana de octubre.

Damián Biacho, con el cinturón de campeón de España. / CÓRDOBA

El combate más esperado en Madrid

El combate atraerá sin duda a todos los amantes del boxeo, pues se trata de un enfrentamiento deseado por los seguidores de este deporte en Madrid desde hace tiempo. Incluso se llegó a hablar en los primeros meses de este año sobre la posibilidad de que se enfrentaran.

Sin embargo, la designación de Navarro Jr. como coaspirante al título del peso supermedio de primera categoría acabó con esa posibilidad, ya que tuvo que renunciar al cinturón de campeón del peso supermedio silver para centrarse en preparar el título continental de máxima categoría.

Navarro Jr. y Biacho han llevado caminos paralelos en los últimos meses. Primero iban a enfrentarse. A continuación, tras la renuncia del cordobés al título europeo silver, el canario fue uno de los designados como coaspirante a esa corona. Uno de los nuevos coaspirantes buscados por la EBU para la corona silver fue el danés Oliver Zaren, que acabó enfrentándose a Navarro por el cetro continental pero de máxima categoría.

Peleas frustradas

Navarro Jr. y Biacho han visto frustradas también sus últimas peleas. El canario iba a pelear en mayo por la corona silver pero se quedó sin rival a última hora al retirarse el suizo Angel Roque. El cordobés se enfrentó al danés Zaren hace un mes pero el combate tuvo que suspenderse a la conclusión del tercer asalto por una tormenta eléctrica. El nórdico se retiró unas semanas más tarde de la posible revancha.

Ahora, todo apunta a que Navarro Jr. y Biacho se verán las caras en un ring. Navarro Jr., de 26 años, acumula un balance de 17 victorias (12 por KO), 2 derrotas y 1 combate nulo (empate).

Mientras, Biacho, de 34 años, ha ganado 22 peleas (7 por KO) y ha perdido una. El canario ha sido campeón de España y latino silver del peso supermedio. Ahora buscará ante el cordobés su título más importante.

Una pelea con muchos atractivos

El enfrentamiento plantea, por tanto, un atractivo choque entre la potencia y juventud del cordobés y el oficio de un púgil más veterano que también aspira a conquistar el título más importante de su carrera.

A falta de la aceptación definitiva de Biacho y del resultado de la subasta, el boxeo español se prepara para uno de sus combates más esperados: dos aspirantes nacionales frente a frente por la corona europea del peso supermedio.