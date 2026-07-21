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Baloncesto | Primera FEB

El escolta nigeriano Mike Nugu cierra la plantilla del Cajasol Coto Córdoba

El duodécimo integrante de la plantilla blanquiverde procede del Tizona de la Primera FEB

Mike Nuga celebra una jugada en su etapa en el Tizona.

Mike Nuga celebra una jugada en su etapa en el Tizona. / Tizona

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Coto Córdoba de Baloncesto ya tiene cerrada su plantilla de la próxima temporada. La entidad cordobesa ha completado el grupo con la incorporación del escolta Mike Nuga, un jugador nigeriano de 28 años que terminó la pasada campaña en el Tizona Burgos, de Primera FEB. Nuga se convierte en el duodécimo integrante del conjunto blanquiverde y llega para aportar capacidad anotadora y su experiencia en diferentes competiciones internacionales.

Una amplia formación universitaria

Nacido en Lagos, aunque criado en Toronto, el nuevo jugador del Coto comenzó su formación universitaria en el Eastern Florida State College, dentro de la NJCAA estadounidense. Posteriormente dio el salto a la NCAA-1 con Portland State. El escolta pasó después por Kent State y terminó su etapa universitaria en la prestigiosa Universidad de Nevada-Las Vegas.

En su última campaña universitaria, la 2021-22, promedió 6,1 puntos y 2,2 rebotes por encuentro. Su paso por diferentes programas le permitió adquirir experiencia en distintos estilos de juego antes de iniciar su trayectoria profesional.

Tras abandonar la universidad, Nuga comenzó su carrera en Canadá. Defendió primero las camisetas de los Saskatchewan Rattlers y los London Lightning, antes de dar el salto al baloncesto español.

Nuga pugna con un rival.

Nuga pugna con un rival. / Tizona

Primera experiencia en España con el Cáceres

El nigeriano llegó a España en febrero de 2024 para incorporarse al Cáceres, entonces en Primera FEB. En los 13 encuentros que disputó con el conjunto extremeño firmó unas medias de 9,8 puntos y 3,2 rebotes, dejando buenas sensaciones en su primera experiencia dentro del baloncesto nacional. Posteriormente regresó a Canadá para jugar con los Edmonton Stingers. Desde allí se trasladó a México, donde militó en el Santos de San Luis Potosí.

Un final de temporada destacado en Tizona

En marzo de este año, Mike Nuga regresó a España para incorporarse al Tizona Burgos durante el tramo decisivo de la temporada. El escolta respondió con un rendimiento notable. En los ocho últimos partidos de la fase regular promedió 13,5 puntos y 11,1 créditos de valoración en apenas 20 minutos de juego.

Su aportación resultó importante para que el conjunto burgalés evitara el descenso a Segunda FEB. Nuga demostró capacidad para producir en pocos minutos y asumir responsabilidad ofensiva en una situación de máxima exigencia.

El Cajasol Coto Córdoba incorpora así a un jugador con experiencia en Primera FEB y con un perfil capaz de elevar el nivel anotador del perímetro. Su llegada completa una plantilla que ya está preparada para comenzar el trabajo de pretemporada.

El estado de la plantilla

El Coto Córdoba ya cuenta con doce jugadores de manera oficial en la plantilla de la próxima temporada. Han renovado el base cordobés Gonzalo Orozco, los alero Fernando Bello y Alejandro Rodríguez y el pívot Nuha Sagnia. Mientras ha fichado a dos bases, al estadounidense Jalen Cone (exMenorca de Primera FEB) y al malagueño Manuel Trujillo (exUnicaja de la Liga U), a dos escoltas, al estadounidense Tyler Stephenson-Moore, y al nigeriano Mike Nugu, al alero leridano Pau Treviño (exPonferrada de Segunda FEB) y a tres pívots, al malagueño Ignacio Rosa (exAmics Castelló de la Primera FEB), al serbio Mladen Armus (exPalencia de Primera FEB) y al ala-pívot estadounidense Leslie Nkereuwem. No continuarán en el primer equipo del club los bases Alejandro Orozco y Pablo Sánchez, el escolta estadounidense Ja’Monta Black, el alero Zack Rollins ni los pívots Kevin Schutte, Serigne Lamine y Jacques Guemeta. El gallego Gonzalo Rodríguez continuará al frente del banquillo.

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